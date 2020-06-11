Türkiye'nin yumurta üretimi nisanda aylık bazda yüzde 2,5 azalışla 1,6 milyar adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yumurta üretim miktarı nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 azaldı. Bu dönemde 1,6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.

Nisan ayında kesilen tavuk sayısı aylık bazda yüzde 3,5 azalarak 106 milyon 438 bin adet olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre ise kesilen tavuk sayısı yüzde 6,2 arttı.

Tavuk eti üretimi nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalırken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 arttı. Bu dönemde tavuk eti üretiminin 187 bin 459 ton olduğu görüldü.

Hindi eti üretimi aylık olarak yüzde 21,3, yıllık olarak da yüzde 12,2 düşüş gösterdi. Nisanda hindi eti üretimi 4 bin 5 ton oldu.