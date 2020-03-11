Kümes hayvancılığı üretimi verileri açıklandı - Son Dakika
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Kümes hayvancılığı üretimi verileri açıklandı

6 saat önce

Tavuk eti üretimi 2020 ocak döneminde yüzde 8,8 artarak 183 bin 713 ton, tavuk yumurtası üretimi de yüzde 2,6 artarak 1,8 milyar adet olarak gerçekleşti.

Kümes hayvancılığı üretimi verileri açıklandı, System.String[]

Tavuk eti üretimi 2020 ocak döneminde yüzde 8,8 artarak 183 bin 713 ton, tavuk yumurtası üretimi de yüzde 2,6 artarak 1,8 milyar adet olarak gerçekleşti.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 ocak dönemi kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 8,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 6, tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,6 artarken, hindi eti üretimi yüzde 7,4 azaldı.


Ocak ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 0,3 azalarak 183 bin 713 ton olarak gerçekleşti. Ocak ayında bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 0,8 azalarak 103 milyon adet oldu. Ocak ayında bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,6 artarak 1,8 milyar adet oldu.


Ocak ayında bir önceki aya göre hindi eti üretimi yüzde 21,1 azalarak 4 bin 705 ton olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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