Kümes hayvancılığı üretiminde temmuz verileri açıklandı

Türkiye'nin tavuk yumurtası üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 1,5 artarak 1 milyar 541 milyon 760 bin adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, tavuk yumurtası üretimi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,5 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azaldı. Bu dönemde 1 milyar 541 milyon 760 bin adet tavuk yumurtası üretildi.

Temmuzda kesilen tavuk sayısı aylık bazda yüzde 6,2 azalarak 99 milyon 95 bin adet olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre de kesilen tavuk sayısı yüzde 13,5 azaldı.

Tavuk eti üretimi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 7,3, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 13,5 geriledi. Bu dönemde tavuk eti üretimi 174 bin 329 ton oldu.

Hindi eti üretimi ise temmuzda aylık yüzde 10,7 azalırken, yıllık yüzde 8,4 artış gösterdi. Söz konusu ayda hindi eti üretimi 5 bin 620 ton olarak kaydedildi.

Ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre hindi eti üretimi yüzde 9,3, tavuk eti üretimi yüzde 2,9, kesilen tavuk sayısı yüzde 2,3, tavuk yumurtası üretimi de yüzde 0,5 arttı.