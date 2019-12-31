Kümes hayvanları "konforlu" taşınacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kümes hayvanları 'konforlu' taşınacak - Son Dakika Ekonomi

Kümes hayvanları "konforlu" taşınacak

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, uzun yolculuklarda hayvanların kontrol edilmesi, yem ve su ihtiyaçlarının giderilmesi, barındırılması ve dinlendirilmesi zorunluluğu getiren düzenlemeye kümes hayvanları da dahil edildi.

Kümes hayvanları

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, uzun yolculuklarda hayvanların kontrol edilmesi, yem ve su ihtiyaçlarının giderilmesi, barındırılması ve dinlendirilmesi zorunluluğu getiren düzenlemeye kümes hayvanları da dahil edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle hayvanların yurt içindeki nakilleri sırasında korunması ve hayvan refahı kurallarına uyulmasının güvence altına alınması amaçlanıyor.

Yönetmeliğe tek tırnaklılar, sığır cinsi hayvanlar ve koyun-keçi türü hayvanların taşıması gereken nakliye koşulları ve nakliyecilerin uyması gereken kuralların kanatlı hayvanların nakillerinde de uygulanmasına ilişkin hükümler eklendi. Bundan böyle kanatlı hayvanların nakillerinde de nakliyeci yetki belgesi ve sürücü-bakıcı yeterlilik belgesi aranacak.

Kümes hayvanları, yeterli miktarda uygun yem ve suya ulaşabilmesi şartıyla bindirme ve indirme süresi hariç 12 saate kadar, bunların civcivleri ise yumurtadan çıktıktan sonraki 72 saat içinde tamamlanması kaydıyla en fazla 24 saat yolculuk yapabilecek.

Değişikliğe göre, uzun yolculuklar için hayvanların kontrol edilmesi, yem ve su ihtiyaçlarının giderilmesi, barındırılması ve dinlendirilmesi zorunluluğu getiren düzenlemeye geçiş süreci de bugünden 2021 yılı sonuna ertelendi. Hayvan nakliyesinde kullanılan araçların GPS sistemiyle donatılmasına ilişkin geçiş süreci için tanınan süre de 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kanal İstanbul'un "Çevre Düzeni Planı"nda değişiklik yapıldı
Yeni yılda kış lastiği cezası 625 liradan 776 liraya yükselecek Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Görevimizin başındayız" mesajı Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı

Son Dakika Haberleri
18:56 Renault'nun eski genel müdürü Carlos Ghosn, firar etti - Son Dakika Ekonomi
18:51 Borsa yılı zirvede tamamladı - Son Dakika Ekonomi
18:50 Anadolu Isuzu'dan taşıyıcı ve kurtarıcı araç projesine ilişkin açıklama - Son Dakika Ekonomi
18:46 Trump, saldırıyla ilgili İran'ı suçladı - Son Dakika Ekonomi
18:46 Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi
15:04 Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı - Son Dakika Ekonomi
14:52 İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılama dönemi sona erdi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 18:57:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kümes hayvanları "konforlu" taşınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]