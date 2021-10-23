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Kümes sahibinin tavuklarını öldüren tilkiye yaptığı örnek oldu - Son Dakika

Kümes sahibinin tavuklarını öldüren tilkiye yaptığı örnek oldu

23.10.2021 12:32

Mersin'de yaşayan Hüseyin Gürül isimli vatandaş, kümesine girip 30 tavuğunu öldüren tilkiyi yakaladı. Gürül'ün tilkiye gösterdiği merhamet ise alkış topladı. Tavuklara ilişmemesi için karnı doyurulan tilki daha sonra 40 kilometre uzakta doğaya salındı.

Mersin'de ikamet eden Hüseyin Gürül isimli vatandaş, hobi olarak tavuk besliyordu. Ancak Gürül'ün tavukları son günlerde bir tilki tarafından telef edilmeye başlandı. Her yerde tavuklarını öldüren tilkiyi arayan Gürül sonunda buldu. Kümes sahibinin tilkiye zarar vermek yerine yeniden doğaya salması ise takdir topladı.

Kümes sahibinin tavuklarını öldüren tilkiye yaptığı herkesten alkış aldı

40 KİLOMETRE UZAĞA GÖTÜRDÜ

Erdemli ilçesine bağlı Harfilli Mahallesi'nde hobi olarak süs tavukçuluğu yapan Hüseyin Gürül ile komşularının bahçesine bir tilki dadandı. Tilki, Gürül ile birlikte 2 komşusunun 30'a yakın tavuk ve süs hayvanlarını telef etti. Bunun üzerine çözüm arayan Gürül, önce hırdavatçıları dolaştı ardından internette araştırma yaparak tilkiye zara vermeden yakalamanın yollarını aradı. Yaptığı araştırmalar sonrasında bin 500 TL harcayarak kafes yapan Gürül, tekrar tavukları yemeye gelen tilkiyi yakaladı. Tilkinin karnını doyuran ve suyunu veren Gürül daha sonra evinden yaklaşık 40 kilometre uzaklığa götürerek "Bir daha bizim bahçeye gelmek yok" diyerek doğal ortamına saldı.

Kümes sahibinin tavuklarını öldüren tilkiye yaptığı herkesten alkış aldı

TAVUK VE SÜS HAYVANLARINI TELEF ETTİ

Hobi olarak süs tavukçuluğu yaptığını belirten Hüseyin Gürül "Son zamanlarda tavuk ve sülünlerimize tilki dadandı. Benim ve komşularımın yaklaşık 30 süs hayvanı ile yumurta tavuğunu tilki telef etti. Sonrasında hayvanın canını acıtmadan nasıl başa çıkabilirim diye düşündüm. Hırdavatçılara gittim bununla ilgili hangi düzenekle yakalayabiliriz diye araştırma yaptım. Hırdavatçılarda gördüğüm düzenekler hayvanın canını yakacak şekilde dizayn edilmişti. Ondan dolayı onları almadım, kendim masraf yaparak hayvanın canını acıtmayacak şekilde kafes düzeneği hazırladım. Bir tarafına canlı hayvan koyup kümesin yanına bıraktım kafesi. Akşam bıraktım sabah gelip baktığımda içinde bir hayvan vardı, önce köpek zannettim daha sonra tilki olduğunu anladım" dedi.

Kümes sahibinin tavuklarını öldüren tilkiye yaptığı herkesten alkış aldı

"GÖNLÜMÜZ RAHAT ŞEKİLDE DOĞAYA BIRAKTIK"

Tavuk eti alıp tilkiyi besleyip suyunu da verdiklerini anımsatan Gürül, "Suyunu içti etini de yedi, kendi gözümüzle gördük. Gönlümüz rahat bir şekilde doğaya bıraktık" ifadelerini kullandı.

Kümes sahibinin tavuklarını öldüren tilkiye yaptığı herkesten alkış aldı
Kümes sahibinin tavuklarını öldüren tilkiye yaptığı örnek oldu

Mersin, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kümes sahibinin tavuklarını öldüren tilkiye yaptığı örnek oldu - Son Dakika


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