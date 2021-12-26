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Kümese dalan yılan önüne çıkan 3 güvercini de paramparça etti - Son Dakika

Kümese dalan yılan önüne çıkan 3 güvercini de paramparça etti

26.12.2021 10:36

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü izleyenlerin tüylerini ürpertmeye yetti. Güvercin dolu kümese giren yılan, önüne çıkan 3 güvercini öldürdü.

Sosyal medya paylaşım platformu TikTok'ta paylaşılan bir video, izleyenlerde hem üzüntüye hem de korkuya neden oldu. Türkiye'de birçok seveni bulunan ve sahiplerinin gözü gibi koruduğu güvercinlerin kümesine giren yılan, dehşet saçtı.

3 GÜVERCİNİ PARÇALADI

Söz konusu paylaşımda, aniden kümese dalan yılanın 3 güvercinin parçaladığı belirtildi. Güçlü rakiplerine hazırlıksız yakalanan güvercinlerin kaçamadıkları görüldü.

SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Yılanın, güvercinlerden birini öldürdüğü anlar da saniye saniye kameralara yansıdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, videonun kurmaca olduğunu ve yılanın bilerek kümese bırakıldığını söyledi. Ancak bazı kullanıcılar da yılanın zehri nedeniyle çevredekilerin çaresiz kaldığını ifade etti.

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SON DAKİKA: Kümese dalan yılan önüne çıkan 3 güvercini de paramparça etti - Son Dakika
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