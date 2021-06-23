Kümese giren dev yılan köşeye sıkışınca, itfaiye erinin yüzüne doğru saldırdı! Panik anları - Son Dakika

Adıyaman merkez Siteler Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde korku dolu anlar yaşandı. Kümese giren yılanı çıkarmaya çalışan itfaiye eri, yüzüne doğru hamle yapan yılandan son anda kurtuldu.

KISA SÜREDE OLAY YERİNE GELDİLER

Kümese giren yaklaşık bir buçuk metre uzunluğundaki kara yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kümes kapağını dikkatli bir şekilde açarak yılan yakalama aparatlarıyla kara yılanı yakalamaya çalıştı.

İTFAİYE ERİNİN ÜZERİNE ATLADI

Bu esnada kümes içerisine sıkışan yılan, kümes içerisinden itfaiye erinin üzerine atladı. Bir anlık refleks ile kendisini geri çeken itfaiye eri, yere düşen yılanı yakalayarak yılan kafesine koydu. İtfaiye ekipleri yakaladıkları kara yılanı daha sonra kırsal bir alanda doğaya bıraktı.