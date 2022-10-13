Kümese giren gelincik 9 tavuğu telef etti, hayvan sahibi gelinciği ödüllendirdi - Son Dakika
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Kümese giren gelincik 9 tavuğu telef etti, hayvan sahibi gelinciği ödüllendirdi

13.10.2022 20:18

Kümese giren gelincik 9 tavuğu telef etti, hayvan sahibi gelinciği ödüllendirdi Nurettin Yeşilfidan, yaralı halde bulduğu gelinciği iyileştirdikten sonra doğaya saldı Siirt'in Baykan ilçesi Narlıyurt köyüne bağlı Sıralı mezrasında 9 tavuğu telef eden gelincik, kapı parmaklılarına sıkıştı.

Kümese giren gelincik 9 tavuğu telef etti, hayvan sahibi gelinciği ödüllendirdi

Nurettin Yeşilfidan, yaralı halde bulduğu gelinciği iyileştirdikten sonra doğaya saldı

SİİRT - Siirt'in Baykan ilçesi Narlıyurt köyüne bağlı Sıralı mezrasında 9 tavuğu telef eden gelincik, kapı parmaklılarına sıkıştı. Yaralanan gelinciği bulan tavukların sahibi Nurettin Yeşilfidan, yemek verip bakımını yaparak iyileşmesini sağladığı gelinciği daha sonra doğaya bıraktı.

Sıralı mezrasında 9 tavuğu telef ederek yediği sırada kapı parmaklılarına sıkışarak yaralanan gelinciği bulan Nurettin Yeşilfidan, evine getirdiği gelinciğe yemek verip, bakımını yaparak iyileşmesini sağladı. Uzun bir süre gelinciğe bakan Yeşilfidan, daha sonra Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile beraber hayvanı doğal yaşam alanına bıraktı.

"Nesli tükenmekte olan bir hayvan"

Duyarlı vatandaşın haber vermesi üzerine Sıralı mezrasına geldiklerini ve bakımı yapılan gelinciği doğaya saldıklarını ifade eden Siirt Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü mühendislerinden Gökhan Şeker, nesli tükenmekte olan bir hayvan olan gelinciğin aynı zamanda koruma altına alınan yaban hayvanı türlerinden olduğunu hatırlattı. Şeker, "Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüze gelen ihbar üzerine Baykan'ın köyüne geldik. Burada yaralı ve bitkin halde bulunan gelinciğimizi tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlamak için merkeze götürdük. 10 günün sonunda tedavi ve rehabilitasyon süreci bittikten sonra gelincik türümüzü tekrardan doğal yaşam alanına bırakmaya geldik. Doğal yaşam alanına bırakarak tekrardan türümüzün çoğalması, bölgede yer edinmesini bugün sağladık. Doğa Koruma ve Milli Parklar olarak yaralı ve bitkin halde bulunan hayvanlarımızı tedavi ettirip tekrardan doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz" dedi.

Kümeste tavuklarını telef eden gelinciği kapı parmaklıklarında yaralı bir şekilde bulduğunu anlatan Nurettin Yeşilfidan ise, eve götürdüğü gelinciğe uzun bir süre baktığını ve daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber vererek tedavisinin tamamlanması için yardım istediğini söyledi. Tedavisinin tamamlanmasıyla gelinciği doğal yaşam alanına salmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Yeşilfidan, "9 tavuğum peş peşe telef oldu. Bir gece baktım benim tavuklar bağırıyor, geldim baktım kapının arasına bir gelincik sıkışmış ve gelinciği aldım. Hayvan kendini demirlikten kurtarmak için kendini vura vura yaralamıştı. Getirdim ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü aradım. 10 gün boyunca bunun tedavisini yaptılar. Tedavisi tamamlandıktan sonra gelinciği getirip, 9 tavuğum gitmesine rağmen onu doğaya saldık. Onun da yaşamaya hakkı var. Herkese tavsiyem yaban hayvanlarına değil, hiçbir hayvana zarar vermesinler" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Baykan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kümese giren gelincik 9 tavuğu telef etti, hayvan sahibi gelinciği ödüllendirdi - Son Dakika

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