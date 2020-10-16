Kümese giren köpeği acımasızca dövdü - Son Dakika

Kümese giren köpeği acımasızca dövdü

16.10.2020 23:13

Bartın'da yaşayan H.Ş. bahçesindeki tavuk kümesine girerek yumurtaları yediği için bir köpeği acımasızca dövdü.

Bartın'da yaşayan H.Ş. bahçesindeki tavuk kümesine girerek yumurtaları yediği için bir köpeği acımasızca dövdü. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Bartın merkeze bağlı Akçamescit köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Akçamescit köyünde yaşayan H.Ş.'ye ait kümese köpek dadandı. Kümesteki yumurtaları yiyen köpek, kümesin sahibi H.Ş. tarafından yakalanarak acımasızca dövüldü. Elindeki sopa ile köpeğe defalarca kez vuran H.Ş.'ye komşu çocukları gözyaşları içinde 'vurma' diye seslenirken çocuklar bahçedeki annelerinden de köpeği kurtarmasını istedi.

Dövülen köpeğin sahibi ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilen o anların ardından H.Ş.'den şikayetçi oldu. İfadesi alınan H.Ş. serbest bırakılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. H.Ş. hakkında Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hayvanları Koruma Kanunundan cezai yaptırım uygulanacağı öğrenildi.

(İHA)

Kümese giren köpeği acımasızca dövdü
Kümese giren köpeği acımasızca dövdü
Kümese giren köpeği acımasızca dövdü
Kümese giren köpeği acımasızca dövdü
Kümese giren köpeği acımasızca dövdü
Kümese giren köpeği acımasızca dövdü
Kümese giren köpeği acımasızca dövdü
Kümese giren köpeği acımasızca dövdü

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kümese giren köpeği acımasızca dövdü - Son Dakika

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