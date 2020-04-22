Kümese giren tilki yakalanıp bakıma alındı - Son Dakika

Düzce'nin Çakırlar Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan kümese tilki girdi. Ev sahipleri tilkiyi fark edince durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa süre içinde gelen ekipler, tilkiyi kümeste yakaladı. Yakalanan tilki daha sonra veterinerlerin yaptığı kontrollerin ardından Efteni Doğal Hayat Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'ne konuldu. Tilkinin burada 4 günlük rehabilitasyonunun tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.