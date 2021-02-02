Kümese giren tilkiyi öldürüp ağaca astı - Son Dakika

Kümese giren tilkiyi öldürüp ağaca astı

02.02.2021 11:51

- Kümese giren tilkiyi öldürüp ağaca astı Elazığ'da bir köyde kümesine giren tilkiyi kürekle vurarak öldüren şahıs, hayvanı daha sonra ağaca astı.

- Kümese giren tilkiyi öldürüp ağaca astı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir köyde kümesine giren tilkiyi kürekle vurarak öldüren şahıs, hayvanı daha sonra ağaca astı. Durumu fark edenlerin bildirmesi üzerine olay yerine giden jandarma ekibi, şahıs hakkında yasal işlem yaptı.

Alınan bilgiye göre, Karakoçan ilçesi Okçular köyü Koçan Mahallesi'nde yaşayan Yakup D. (23), kümeslerine giren bir tilkiyi kürekle vurarak öldürdü. Şahıs daha sonra öldürdüğü tilkiyi kümesin önünde bulunan bahçedeki bir ağaca astı. Yol açma çalışması yaparken olayı gören bir kepçe operatörünün jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Jandarma ekibi, telef olmuş hayvanı ağaçtan indirerek gömülmesini sağladı.

Şahıs hakkında 'avlanması yasak olan yabani hayvanı öldürmek'ten işlem yapılırken, ayrıca gerekli diğer cezai işlemlerin uygulanması için de Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü'ne durumun bildirildiği öğrenildi.

(CK-HİV-BA-Y)

Kümese giren tilkiyi öldürüp ağaca astı
Kümese giren tilkiyi öldürüp ağaca astı
Kümese giren tilkiyi öldürüp ağaca astı
Kümese giren tilkiyi öldürüp ağaca astı

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kümese giren tilkiyi öldürüp ağaca astı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

4 gencin sır ölümünde kan donduran detaylar ortaya çıkmaya başladı! Toplu halde intihar etmişler Tunç Soyer İzmir'deki felaketin boyutunu bu sözlerle aktardı: 2020'deki yağışın yüzde 18'i bir gecede yağdı Emniyet, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki "Aşağı bak" iddiasını paylaştığı videoyla yalanladı Nebahat Çehre'nin 34 yıl önceki hali arşivden çıktı! Her gören güzelliğini övdü Myanmarlı aerobik yapan kadın, farkında olmadan darbenin ilk anlarını kaydetti Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı Son Dakika: İzmir'de sağanak yağış sele neden oldu! Vatandaşlara "Evden çıkmayın" uyarısı yapıldı Takıntılı genç kız, eski sevgilisinin evini önce taşladı sonra yakmaya çalıştı
Son Dakika: Sağanak yağışın vurduğu İzmir'de kamu personelleri tam gün izinli sayılacak Son Dakika: Sağanak yağışın vurduğu İzmir'de kamu personelleri tam gün izinli sayılacak         
12:44
Fenerbahçe, sosyal medyada en yüksek etkileşim sayısı rekorunu kırdı Fenerbahçe, sosyal medyada en yüksek etkileşim sayısı rekorunu kırdı         
11:58
Son Dakika: İhracatta ocak ayı rekoru! Yüzde 2,5 artışla, 15 milyar 48 milyon dolar oldu Son Dakika: İhracatta ocak ayı rekoru! Yüzde 2,5 artışla, 15 milyar 48 milyon dolar oldu         
11:33
Twitter, Bakan Soylu'nun LGBT'lilerle ilgili paylaşımına kısıtlama getirdi Twitter, Bakan Soylu'nun LGBT'lilerle ilgili paylaşımına kısıtlama getirdi         
11:15
Dolar 6 ayın en düşük seviyesine geriledi Dolar 6 ayın en düşük seviyesine geriledi         
11:01
Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlıyor Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlıyor         
10:12
12'nci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti 12'nci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti         
09:48
Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı         
08:39
Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı         
08:10
900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi         
08:09
Fatih Altaylı, Fatih Altaylı, "sahtekar" diyerek İrfan Can transferi üzerinden Mesut'a gönderme yaptı         
00:02
Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı         
23:35
Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu         
22:25
4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Özel ekip bu üç ihtimalin peşinde 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Özel ekip bu üç ihtimalin peşinde         
21:13
Gece vakti yolda gördüğü genç kızı eve bırakma bahanesiyle arabasına alıp tecavüz etti Gece vakti yolda gördüğü genç kızı eve bırakma bahanesiyle arabasına alıp tecavüz etti         
17:50
Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
16:42
15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2021 12:59:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kümese giren tilkiyi öldürüp ağaca astı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei