KÜMESE GİREN VAŞAK, YAKALANIP DOĞAYA BIRAKILDI - Son Dakika

KÜMESE GİREN VAŞAK, YAKALANIP DOĞAYA BIRAKILDI

KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde kümese giren vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, doğaya bırakıldı.

KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde kümese giren vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, doğaya bırakıldı. Felahiye ilçesi Büyüktoraman Mahallesi'nde müstakil bir evin kümesine vaşak girdi. Durumu fark eden ev sahibi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, vaşağı yakalayarak kafese koydu. Veteriner hekim kontrolünden geçirilen vaşak, ardından yeniden doğaya bırakıldı.

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