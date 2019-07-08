Son Dakika Haberleri: Kümese giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
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Kümese giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

1 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evin bahçesindeki kümese giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya salındı.

Kümese giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evin bahçesindeki kümese giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya salındı.
Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde yaşayan Hayri Savrun, bahçesinde bulunan kümesteki hayvanlardan sesler gelmesi üzerine bahçeye çıktı. Kümesi kontrol eden Savrun, içeride bir yılanın olduğunu görünce durumu itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışma sonrası yılanı yakalayarak bir çuvala koydu.
Ekipler yılanı daha sonra çuvaldan çıkararak doğal ortamına bıraktı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:58 Kaynak: AA
Osmaniye, Kadirli, İtfaiye, Güncel
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