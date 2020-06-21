Kümesi yanan üreticiye, Babalar Günü'nde 1200 tavuk ve civciv - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesi Kurudere Mahallesi'nde kümesi yanan ve 600 tavuğu telef olan, 2 çocuk babası Yasin Davran'a, Babalar Günü'nde toplam 1200 tavuk ve civciv hediye edildi.

Tavuk ve yumurta üreticisi Yasin Davran'ın Bornova'daki kümesindeki ekipmanı, çıkan yangında zarar görürken, 600 tavuğu da telef oldu. Üreteci Davran'ın yanan kümesi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla gönüllü firmaların da desteğiyle yenilendi. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Bornova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ruhşan Özdemir Çifçi ve firma temsilcileri ile birlikte üretici Davran'a toplam 1200 tavuk ve civciv, Babalar Günü'nde hediye edildi. Davran'a ihtiyacı olan destek sağlanırken, 135 metrekare olan kümes onarıldı, çatısı ve duvarları yaptırıldı.

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Özen, Yasin Davran'ın kümesinin yandığını duyduklarında çok üzüldüklerini, Bakan Pakdemirli'nin talimatı üzerine çalışma başlattıklarını belirterek, "Yangının çıktığı kümesi yeni baştan imece usulü ile inşa edildi. Telef olan 600 tavuk yerine 1200 tavuk teslim edildi. Biz toplum olarak bu tür işlerde el ele veren tek milletiz. Biz burada üreticimizin Babalar Günü'nü de kutluyoruz. Bütün üreticilerimizin iyi ve kötü gününde yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Tavuk üreticisi Yasin Davran ise kümesinde çıkan yangın nedeniyle üzüldüğünü ancak kendisine verilen destek sayesinde çok mutlu olduğunu dile getirip, "Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın başlattığı çalışma kampanyasında hayırseverlerimiz bana destek oldu. Bakanımız zor durumda ailemin yanımda oldu. Beni zor günümde ayağa kaldırdı. Çok mutluyum" dedi.