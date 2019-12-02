Son Dakika Haberleri: Kümesin çatısından düşerek yaralandı
Son Dakika Güncel Kümesin çatısından düşerek yaralandı - Son Dakika

Kümesin çatısından düşerek yaralandı

7 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde tavuk yetiştiren Muharrem K. (63), temizlediği kümesin çatısından düşerek yaralandı.

Kümesin çatısından düşerek yaralandı, System.String[]

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde tavuk yetiştiren Muharrem K. (63), temizlediği kümesin çatısından düşerek yaralandı.

Olay öğle saatlerinde, Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Tavuk yetiştiren Muharrem K., kümesin çatı temizliğini yaparken yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Yaralanan Muharrem K.'yi gören kardeşinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Muharrem K., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.


Değirmendere, Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın her yerinden süs tavuğu yumurtası getirtiyor, ürettiklerini dünyaya satıyor
Dünyanın farklı ülkelerinden nadir bulunan tavukları getirdi, şimdi bütün dünyaya satıyor Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavına 200 milletvekilinin de girdiği ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 00:44:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kümesin çatısından düşerek yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]