Kümesine dadanan sansarı yakaladı ama öldürmeye kıyamayarak tekrar doğaya bıraktı - Son Dakika

Kümesine dadanan sansarı yakaladı ama öldürmeye kıyamayarak tekrar doğaya bıraktı
Trabzon'un Araklı ilçesinde bir kişi kümesine dadanan tavuk ve yumurtalarını yiyen sansarı kurduğu düzenek ile yakaladı.
Trabzon'un Araklı ilçesinde bir kişi kümesine dadanan tavuk ve yumurtalarını yiyen sansarı kurduğu düzenek ile yakaladı. Sansarı öldürmeye kıyamayan şahıs daha sonra hayvanı kafesinden salarak doğaya bıraktı.
Araklı eski Belediye Başkan Yardımcısı ve Yalıboyu Mahalle sakinlerinden Mustafa Kahraman, bahçesine dadanan ve tavuklarını yiyen sansarı kurduğu düzenek ile kıskıvrak yakaladı. Her seferinde yumurtalarını yada bir tavuğunu yiyen sansarı kafesleyen Kahraman, ölrdürmeyi düşündüğü hayvana kıyamayarak evinden uzakta tekrar doğaya bırakarak o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. - TRABZON
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