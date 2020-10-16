Kümesine giren köpeği sopa ile dövdü - Son Dakika

BARTIN'da, H.Ş, kümesindeki tavuklarının yumurtalarını yediğini iddia ettiği komşusunun köpeğini sopa ile dövdü. O anlar çocukların gözü önünde yaşanırken, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bartın merkeze bağlı Akçamescit köyünde yaşayan H.Ş. tavuklarının yumurtalarını yediğini iddia ettiği komşusunun köpeğini kümeste yakalayarak sopa ile acımasızca dövdü. H.Ş. çevredeki çocukların bağırmalarının ardından evine gitti. Köpeğin sahibinin şikayetçi olması üzerine gelen jandarma ekibi H.Ş'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü. H.Ş. karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. H.Ş hakkında hazırlanacak tutanak sonrasında Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hayvanları Koruma Kanunundan cezai yaptırım uygulanacağı öğrenildi.

H.Ş.'nin köpeği acımasızca dövdüğü anlar cep telefon kamerasıyla kaydedilirken, görüntüyü çeken çocukların ağlamaları ve yalvararak bağırmaları dikkat çekti.