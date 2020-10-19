Kümesine giren köpeği sopayla döven şahıstan şikayetçi oldular - Son Dakika

Kümesine giren köpeği sopayla döven şahıstan şikayetçi oldular

19.10.2020 14:07
Kümesine giren köpeği sopayla döven şahıstan şikayetçi oldular, System.String[]

Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (BAHKOYDER) Bartın'da kümese giren sahipsiz köpeği sopayla döven H.Ş.'den şikayetçi oldu.

Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (BAHKOYDER) Bartın'da kümese giren sahipsiz köpeği sopayla döven H.Ş.'den şikayetçi oldu.

Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (BAHKOYDER) Başkanı Özge Öztekin ve Başkan Yardımcısı Gökben Sakarya Bartın'ın Akçamescit köyünde kümese girdiği ve kümesteki yumurtaları yediği gerekçesiyle sahipsiz köpeği döven H.Ş.'den şikayetçi oldu.

BAHKOYDER Başkanı Öztekin ve Başkan Yardımcısı Sakarya, Kozcağız Karakol Komutanlığına müracaat ederek H.Ş.'den şikayetçi olduklarını bildirdi.

Dernek Başkanı Özge Öztekin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde ulusal basında da yer bulan çok üzücü bir olay yaşandı. Bartın'ın Akçamescit köyünde yaşanan olayda maalesef bir köpek kümese girip yumurta yediği gerekçesiyle öldürülesiye dövüldü. Bu olayın arından ismi boncuk verilen köpeğe Jandarma teşkilatımız sahip çıktı. Kozcağız Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince ormanlık alanda bulunan köpek için karakol bahçesinde çok güzel bir kulübe oluşturuldu. İsmi Boncuk konulan köpeğimizin her türlü ihtiyacı ve bakımı karakol personeli tarafından karşılanıyor. Boncuk gerçekten güvende ve mutlu bir ortamda yaşamını sürdürüyor. Ancak küçücük bir köpeği öldüresiye döven bir kişinin cezasız kalmasını asla istemiyoruz. Bu konuda Kozcağız Karakol Komutanlığına giderek söz konusu şahıstan şikayetçi olduk. Yasalar dahilinde gereken cezayı alacağına inanıyoruz." Dedi.

Başkan Öztekin açıklamasının devamında Kozcağız Karakol Komutanlığı personeline teşekkür ederek, "Boncuğun tüm bakımlarını yapan, veteriner hekimce sağlık kontrolünden geçirilmesini sağlayan, karakol bahçesine yapılan şirin kulübede yaşamını güven içinde sürdürmesine vesile olup tüm insanlık adına örnek bir davranışta bulunan Jandarma personeline teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki Boncuk artık güvenli ve sevgi dolu bir ortamda yaşamını sürdürecek. Yaşadığı travmanın etkilerini Jandarma personelimizin sevgisi ve şefkati ile yenecek. Bundan sonraki yaşamında hiç kimseler ona zarar veremeyecek." ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Gökben Sakarya ise hiçbir canlının şiddet görmesini istemediklerini söyleyerek, "Kentimizde çok ama çok üzücü bir olay yaşandı. Dünyalar tatlısı bir patili dostumuz sırf kümese girip yumurta yedi diye öldüresiye dövüldü şiddet gördü. Elbette bu olayın içinde yer alan bir kişinin cezasız kalmasına gönlümüz asla razı gelmez. Bu anlamda gerekli şikayetimizi yasal olarak bildirdik. Boncuk isimi verilen patili dostumuza sahip çıkan, ona sıcak, sevgi ve şefkat dolu bir ortam sağlayan Jandarma personeline ve komutanlarımıza BAHKOYDER olarak tüm hayvan severler adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gurur kaynağımız Jandarma teşkilatı bir kez daha her türlü canlının koruyucusu olduğunu göstermiştir." dedi. - BARTIN

Kümesine giren köpeği sopayla döven şahıstan şikayetçi oldular
Kümesine giren köpeği sopayla döven şahıstan şikayetçi oldular
Kümesine giren köpeği sopayla döven şahıstan şikayetçi oldular
Kümesine giren köpeği sopayla döven şahıstan şikayetçi oldular
Kümesine giren köpeği sopayla döven şahıstan şikayetçi oldular

Kozcağız, Jandarma, Sakarya, Bartın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kümesine giren köpeği sopayla döven şahıstan şikayetçi oldular - Son Dakika

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