Son Dakika Haberleri: Kümeste saklanırken yakalanan cinayet sanığı hakim karşısında
Son Dakika Güncel Haber

Kümeste saklanırken yakalanan cinayet sanığı hakim karşısında

1 saat önce

Konya'nın Çumra ilçesinde husumetli olduğu kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakim karşısına çıktı.

Kümeste saklanırken yakalanan cinayet sanığı hakim karşısında, System.String[]

Konya'nın Çumra ilçesinde husumetli olduğu kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakim karşısına çıktı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Serhat Yılmaz, öldürülen Atilla Kılınçkan'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"Tasarlayarak öldürme" suçundan yargılanan Yılmaz savunmasında, maktulle daha önceden husumetinin olduğunu söyledi.

Olayın 25 Şubat 2019'da akşam saatlerinde meydana geldiğini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Bakkala ekmek almaya gidiyordum. Atilla'nın park halindeki aracını gördüm. Atilla bana elindeki sopayla işaret yaptı. Ben de arabadan inerek, neden bana işaret yaptığını sordum. Atilla da bana küfür etti. Ben de elimde bulunan sopayla Atilla'nın arabasının kaportasına vurdum, küfür etmemesini söyledim. Ancak Atilla küfür etmeye devam edip, elindeki sopayla bana saldırdı. Kafama darbeler gelince kendimi kaybettim. Üzerimde bulunan bıçağı çektim. Bıçağı nasıl salladığımı hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde üzerimin kan olduğunu gördüm. Atilla yere yığıldı. Daha sonra arabayla ağabeyimin yanına gittim. Ağabeyime, 'Herhalde Atilla'yı bıçakladım. Sen onu hastaneye götür' dedim. Ardından teyzemin evine gittim. Olay nedeniyle pişmanım. Olayın nasıl olduğuna ben de hala anlam veremiyorum."

Sanık avukatı ve tanıkların dinlenmesinin ardından, duruşma ertelendi.

Olay

Atilla Kılınçkan ile aralarında husumet bulunan Serhat Yılmaz, İzzetbey Mahallesi Dumlu Caddesi'nde karşılaşmış, ikili arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce Kılınçkan göğsünden bıçakla yaralanmıştı.

Ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Atilla Kılınçkan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Serhat Y, polis ekiplerince bir akrabasına ait evin kümesinde saklanırken yakalanmıştı.

Çumra, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üniversiteli İrem'in öldüğü 'damper kapağı' kazasında sürücü tahliye edildi
Dehşet anları kamerada! 15 yaşındaki genç kızı, herkesin gözü önünde böyle boğdu İngiliz kadın oyuncu Lorraine Bream'in cesedi alışveriş merkezinin çatısında bulundu Ankara eşini metruk binada bıçaklayarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 16:40:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kümeste saklanırken yakalanan cinayet sanığı hakim karşısında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]