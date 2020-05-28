Kümeste uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ataşehir'de kümeste uyuşturucu sakladıkları ve satış yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir kümeste uyuşturucu saklandığı ve şüphelilerin uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Adres etrafında güvenlik önlemi alan ekipler, şüpheliler Onur G. (35) ve Ercan H'nin (26) gelmesiyle baskın düzenleyerek iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Kümeste yapılan aramalarda toprağa gömülmüş kavanozun içerisinden 373 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli "uyuşturucu veye uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan tutuklandı.