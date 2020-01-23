Kümeste yakalanan cinayet davası sanığına 13 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika

Konya'nın Çumra ilçesinde husumetli olduğu kişiyi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle aranırken saklandığı kümeste yakalanan sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Serhat Yılmaz, maktul Atilla Kılınçkan'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"Tasarlayarak öldürme" suçundan yargılanan Yılmaz, savunmasında maktulle husumetli olduğunu söyledi.

Pişman olduğunu dile getiren Yılmaz, "Öldürmek gibi bir kastım yoktu. Olay sırasında ben de başıma darbe almıştım." ifadelerini kullandı.

Mütalaasını yineleyen savcı, maktulün sopayla vurduğunu, aracından bıçağı alıp cinayeti işlediğini, doktor raporuna göre sanığın başı ve kolunda yara izlerinin olduğunu belirterek, Yılmaz'ın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.

Heyet, eylemi haksız tahrik altında işlemesini ve duruşmalardaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulundurduğu sanığın cezasını 13 yıl 4 aya indirdi.

Olay

Atilla Kılınçkan ile aralarında husumet bulunan Serhat Yılmaz, 26 Şubat 2019'da İzzetbey Mahallesi Dumlu Caddesi'nde karşılaşmış, ikili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Kılınçkan göğsünden bıçakla yaralanmıştı.

Ambulansla Çumra Devlet Hastanesine kaldırılan Kılınçkan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Yılmaz, polis ekiplerince akrabasına ait evin kümesinde saklanırken yakalanmıştı.