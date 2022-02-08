Üye Girişi
Kümesteki 20 tavuğu telef eden yaban kedisi doğaya salındı - Son Dakika

Kümesteki 20 tavuğu telef eden yaban kedisi doğaya salındı

08.02.2022 19:52

- Kümesteki 20 tavuğu telef eden yaban kedisi doğaya salındı Zonguldak'ta girdiği kümeste 20 tavuğu telef eden yaban kedisi, ekiplerin anestezi ile bayıltılmasının ardından doğal hayata salındı.

- Kümesteki 20 tavuğu telef eden yaban kedisi doğaya salındı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta girdiği kümeste 20 tavuğu telef eden yaban kedisi, ekiplerin anestezi ile bayıltılmasının ardından doğal hayata salındı.

Edinilen bilgiye göre bir yaban kedisi Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Toyfanlı köyünde yaşayan iki kişinin kümesine girdi. Kümesteki 20 tavuğu telef eden yaban kedisi için ekiplere haber verildi. Anestezi ile bayıltılan yaban kedisi, Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı.

Yaban kedisi, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerince yeniden doğaya bırakıldı.

Kümesteki 20 tavuğu telef eden yaban kedisi doğaya salındı
Kümesteki 20 tavuğu telef eden yaban kedisi doğaya salındı
Kümesteki 20 tavuğu telef eden yaban kedisi doğaya salındı

YORUMLAR
500

Milli Parklar, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kümesteki 20 tavuğu telef eden yaban kedisi doğaya salındı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:52 Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 241 kişi vefat etti, 111 bin 96 yeni vaka tespit edildi
19:50 Fenerbahçe sonunda yolları ayırdı! İşte Sinan Gümüş'ün imzayı attığı yeni takımı
19:43 2022 Oscar Ödülleri heyecanı başladı! İşte adaylar!
19:40 6'lı liderler zirvesi öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e sürpriz ziyaret! İşte ele alınan konu başlıkları
19:40 HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin gençlik fotoğrafları ortaya çıktı!
19:33 Son Dakika: Benzine zam geldi, işte il il yeni fiyatlar
19:32 Dünyaca ünlü futbolcu ani bir kararla milli takımı bıraktı: Bir daha geri dönmeyeceğim, son kararım
19:01 Beşiktaş'la anlaşma sağladı mı? Şenol Güneş'ten iddialara şaşırtan yanıt
18:50 Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin de sahibi Can Eğitim Grubu'na satıldı
18:49 Türk asıllı Alman futbolcu 1 saniye bile düşünmedi! Dünyanın en zengin takımını reddetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 20:00:19. #1.11#
SON DAKİKA: Kümesteki 20 tavuğu telef eden yaban kedisi doğaya salındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement