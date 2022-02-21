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Kümesteki hayvanlarına saldıran köpeği tüfekle yaraladı - Son Dakika

Kümesteki hayvanlarına saldıran köpeği tüfekle yaraladı

21.02.2022 19:54

Bolu'da kümesteki tavuk ve hindilerine saldıran sokak köpeğini tüfekle yaralayan şahıs gözaltına alındı.

Bolu'da kümesteki tavuk ve hindilerine saldıran sokak köpeğini tüfekle yaralayan şahıs gözaltına alındı. Kanlar içinde kalan köpek ise hayvan hastanesine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sarıcalar Mahallesi Himayeoğulları Sokak'ta yaşayan A.A. (55), kümesteki tavuk ve hindilerine sokak köpeğinin saldırdığını gördü. Kümese giden A.A., birer hindi ve tavuğun eksik olduğunu fark edince evine giderek av tüfeğini aldı. A.A., av tüfeğiyle ateş ettiği sokak köpeğini yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve HAYDİ ekipleri ile hayvan ambulansı sevk edildi. Yaralanan köpek tedavisi için hayvan ambulansına alınarak Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. A.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. - BOLU

Kümesteki hayvanlarına saldıran köpeği tüfekle yaraladı
Kümesteki hayvanlarına saldıran köpeği tüfekle yaraladı
Kümesteki hayvanlarına saldıran köpeği tüfekle yaraladı

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Tavuk, Polis, Köpek, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kümesteki hayvanlarına saldıran köpeği tüfekle yaraladı - Son Dakika


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