Son Dakika Haberleri: Kümesteki Kazı da Çalan Hırsızlık Şüphelisi: Eğitim Şart

Kümesteki Kazı da Çalan Hırsızlık Şüphelisi: Eğitim Şart

55 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde girdikleri evdeki değerli eşyaları ve kümesteki kazı çalan 3 kişi, polis tarafından yakalandı.

Kümesteki Kazı da Çalan Hırsızlık Şüphelisi: Eğitim Şart, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde girdikleri evdeki değerli eşyaları ve kümesteki kazı çalan 3 kişi, polis tarafından yakalandı. Tutuklanan şüphelilerden biri, adliyeden çıkarılırken "Eğitim şart, eğitim" diye bağırdı.

Son günlerde ilçenin kırsal mahallelerindeki müstakil evlerde hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlatan Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlıkların Oğuz Ali K.(21), E. G.(17) ve V.D. (17) tarafından yapıldığını belirledi. Girdikleri evin kümesindeki kazından mutfağındaki zeytinyağına kadar buldukları her şeyi çalan şüpheliler, polis tarafından yakalandı. 7 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerle birlikte evlerden çaldıkları 5 hızar motoru, 4 kaz,1 kurusıkı tabanca,1 havalı tüfek, 1 teneke zeytinyağı ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden Oğuz Ali K., E. G. ve V.D., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden birinin adliyeden çıkarılırken, "Eğitim şart, eğitim" diye bağırması ise dikkat çekti.

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:20 Kaynak: DHA

Pazarcık, Polis, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sokak Ortasında Eski Eşini Darp Eden Alkollü Adam, Linç Edilmekten Son Anda Kurtarıldı Otopark Görevlisinin, Yanında Kız Arkadaşı Olan Sürücüyü Dövdüğü Anlar Kameraya Yansıdı

Şanlıurfa Cezaevinden Çıktı 10 Kadını Taciz Etti Evden Kaçan 2 Kız, Bileklerini Keserken Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 10:15:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kümesteki Kazı da Çalan Hırsızlık Şüphelisi: Eğitim Şart
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]