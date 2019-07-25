Son Dakika Haberleri: Kümesteki tavukları telef eden gelincik operasyonla yakalandı
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Kümesteki tavukları telef eden gelincik operasyonla yakalandı

1 saat önce

Adıyaman'da bir evdeki kümese girip tavukları telef eden gelincik, belediye veteriner müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Kümesteki tavukları telef eden gelincik operasyonla yakalandı, System.String[]
Adıyaman'da bir evdeki kümese girip tavukları telef eden gelincik, belediye veteriner müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi'nde oturan Osman Ekinci, bahçesinde gelinciklerin dolaştığını gördü. Bir süre sonra komşusunun kümesindeki tavukların telef edildiğini öğrenen Ekinci, durumu Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.
Ekipler, kümesin bulunduğu bahçede inceleme yaparak, kapan kurdu. Kapanlardan birinde iki gün sonra yakalanan gelincik, Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü Bakım ve Tedavi Merkezi Hayvan Barınağında tedavi altına alındı.
Adıyaman Belediyesi Veteriner Hekimi Yusuf Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbarı alır almaz hareke geçtiklerini belirterek, kurdukları 4 kapandan birinde iki gün sonra yakalanan hayvanın gelincik olduğunu söyledi.
Çevrede 5 gelincik olduğunu tahmin ettiklerini belirten Işık, diğerlerini de yakaladıktan sonra doğaya salacaklarını ifade etti.
Osman Ekinci, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:06 Kaynak: AA
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