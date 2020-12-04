Kümesteki tavukları yediği için tüfekle vurulan köpek tedaviye alındı - Son Dakika

Kümesteki tavukları yediği için tüfekle vurulan köpek tedaviye alındı

04.12.2020 08:30
Kümesteki tavukları yediği için tüfekle vurulan köpek tedaviye alındı, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde bir kişi, tavuklarının bulunduğu kümese giren iki köpeği tüfekle vurdu.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde bir kişi, tavuklarının bulunduğu kümese giren iki köpeği tüfekle vurdu. Köpeklerden birisi telef olurken, diğer köpek ise Gaziantep'te tedaviye alındı. Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli, para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi, tavuklarının bulunduğu kümese giren iki köpeği tüfekle vurdu. Olayı görenler, güvenlik güçleri ile Gaziantep'te faaliyet gösteren Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'ne (CAHİDE) haber verdi. İhbar üzerine Elbistan'a giden dernek görevlileri, yaralı haldeki köpeği havyan ambulansıyla Gaziantep'e getirdi. Burada tedaviye alınan köpeğin vücudunda çok sayıda saçma tespit edildi.

'KÖPEK BİR DAHA YÜRÜYEMEYEBİLİR'Köpeği tedavi eden veteriner hekim Esra Helvacı Kara, vücudunda saçmalar bulunan köpeğin bir daha yürüyemeyebileceğini belirterek, "Köpeğin durumunu inceledik. Silahlı yaralanması var gerekli röntgenlerini çektik. Maalesef omurga üzerinde ve vücudun çeşitli yerlerine saçılmış saçma taneleri var. Biz kurşun zehirlenmesini önlemek amacıyla sıvı sağaltımı yapacağız ama hem hayati riski devam ediyor ve hiç yürüyememe riski var" dedi.

CAHİDE Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş ise köpeğin kümesindeki tavukları yediğini bahane eden bir kişi tarafından vurulduğunu dile getirerek, "Bu köpek bize Elbistan'dan getirildi. Elbistan'da bu köpeği maalesef vurmuşlar. Bahçesine girip tavuklarını yemişler. Orada iki köpek varmış birini öldürmüşler birini de bu vaziyette bırakmışlar. Biz gerekli mercilere şikayetlerimizi bildirdik. Jandarma şahsı yakaladı ama bu canlıları can kapsamında değil de mal kapsamında görüldüğü için cüzi bir cezayla serbest bırakıldı. Ben Meclis'ten bir an evvel bu yasanın çıkmasını istiyorum. Şimdi bu can bu duruma gelmiş. Bunun vebalini kim verecek bu hayvan kimden soracak bunun hesabını. Allah'ın katında bizler de suçlu oluyoruz" diye konuştu.


Kümesteki tavukları yediği için tüfekle vurulan köpek tedaviye alındı
Kümesteki tavukları yediği için tüfekle vurulan köpek tedaviye alındı
Kümesteki tavukları yediği için tüfekle vurulan köpek tedaviye alındı
Kümesteki tavukları yediği için tüfekle vurulan köpek tedaviye alındı
Kümesteki tavukları yediği için tüfekle vurulan köpek tedaviye alındı
Kümesteki tavukları yediği için tüfekle vurulan köpek tedaviye alındı
Kümesteki tavukları yediği için tüfekle vurulan köpek tedaviye alındı
Kümesteki tavukları yediği için tüfekle vurulan köpek tedaviye alındı

Kahramanmaraş, Gaziantep, Elbistan, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kümesteki tavukları yediği için tüfekle vurulan köpek tedaviye alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çukur'un. 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Selim Koçavalı hayatını kaybediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Dört bakanlıkta çok sayıda atama gerçekleşti Cinsel ilişki teklifini reddettiği için kendisini vuran sevgilisini öldürmüştü! Tutuklanmasına karar verildi Bill Gates'in insanlara çip takmak için koronavirüs salgınını kullandığı iddiası yalanlandı Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katil zanlısı hastanede öldü Çin aşısıyla ilgili spekülatif yorumlara Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan tepki: Araba değil bu Mine Tugay'dan ayna karşısında göğüs dekolteli pozlar! Paylaşıma beğeni yağdı Genç kadın, gelin arabasının yolunu kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı
Aşılar gelmeden kavgası başladı! Aşılar gelmeden kavgası başladı! "Çin malıdır güvenilmez" diyen de var "Başka çare yok" diyen de         
07:53
Meteoroloji uyardı! 6 kente sağanak yağış geliyor Meteoroloji uyardı! 6 kente sağanak yağış geliyor         
07:37
Biden göreve başladıktan sonra maske takılması için talimat verecek Biden göreve başladıktan sonra maske takılması için talimat verecek         
03:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki ilimizi uyardı: Yüzde yüz vaka artışı var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki ilimizi uyardı: Yüzde yüz vaka artışı var         
01:05
Korona olduğunu öğrenince cinnet getirdi! Önce sarhoş oldu, ardından camide camları parçaladı Korona olduğunu öğrenince cinnet getirdi! Önce sarhoş oldu, ardından camide camları parçaladı         
00:31
Real Madrid'in eski futbolcusu Royston Drente, iflas etti Real Madrid'in eski futbolcusu Royston Drente, iflas etti         
23:53
Pınar Altuğ, Pınar Altuğ, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna sert çıktı: Sana ne ya da kime ne!         
22:40
Havalandırmanın arızalanması pahalıya patladı: 20 bin tavuk telef oldu Havalandırmanın arızalanması pahalıya patladı: 20 bin tavuk telef oldu         
22:17
Kardiyoloji uzmanından korkutan uyarı! Kalp, koronada adeta hedef tahtası Kardiyoloji uzmanından korkutan uyarı! Kalp, koronada adeta hedef tahtası         
20:55
Putin'in toplu aşı emri, doktorların istifalarını da beraberinde getirdi Putin'in toplu aşı emri, doktorların istifalarını da beraberinde getirdi         
17:29
Koronavirüs denetiminde pes dedirten görüntüler! Koltukların arasındaki gizli bölmede yakalandılar Koronavirüs denetiminde pes dedirten görüntüler! Koltukların arasındaki gizli bölmede yakalandılar         
16:58
337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış 337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış         
15:35
Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü         
15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor         
14:56
Yağmur Sarnıç'tan Yağmur Sarnıç'tan "Bekaretimi anneme inat verdim" diyen Seren Serengil'e ağza alınmayacak sözler         
14:34
Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu         
11:21
Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı         
10:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 08:40:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kümesteki tavukları yediği için tüfekle vurulan köpek tedaviye alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei