Son Dakika Haberleri: Kümesten 6 kilo 250 gram esrar çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Kümesten 6 kilo 250 gram esrar çıktı

Kümesten 6 kilo 250 gram esrar çıktı

6 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında, kümese gömülmüş 6 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kümesten 6 kilo 250 gram esrar çıktı, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında, kümese gömülmüş 6 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Polis ekipleri yaşanan bir kovalamaca sonucunda ise 9 gram esrar, 32 adet uyuşturucu hap ve 500 gram eroin ele geçirdi. Olaylarla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine Vedat Ç.'ye ait müstakil eve baskın düzenledi. Evde ve bahçede yapılan aramalarda, kümese çuval içerisine gömülmüş 6 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ev sahibi Vedat Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kızının ultrason kağıdına uyuşturucu saklamış


Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hürriyet Caddesi üzerinde şüphe üzerine takibe aldıkları şahsın kaçmaya başlaması üzerine kovalamaca yaşandı. Kaçarken elindeki paketi çöpe atan şüpheli Ali B., kısa bir süre sonra yakalandı. Çöpe atılan pakette şüphelinin kızına ait ultrason raporu kağıdına sarılı halde 9 gram kubar esrar ile 32 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Ali B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Öte yandan, polis ekipleri, Antalya'dan Konya'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Seydişehir Konya Çevre Yolu üzerinde uygulama yaptı. Uygulama noktasında polis ekipleri, bekledikleri 42 AOM 96 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kaçması üzerine kovalamaca başladı. Polisin takibi sırasında araçtan bir poşet atan şüpheliler, bir süre sonra yakalandı. Otomobil sürücüsü Burhan Y. ile eşi B.Y. gözaltına alınırken, şüphelilerin attığı poşetten 500 gram eroin ele geçirildi. Karı-kocanın polisten kaçtığı sırada yanında bulunan iki çocuğu da ailesiyle birlikte emniyete götürüldü. - KONYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:12 Kaynak: İHA
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