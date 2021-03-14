Kumiho Gaming oyuncuları artık sağlıklı besleniyor

Kumiho Gaming espor dünyasında bir ilke imza attı. Sektör adına öncü sayılabilecek bir adım atıldı. Global espor organizasyonu, oyuncu sağlığı için bir diyetisyenle çalışacaklarını duyurdu.

Kulüp yaptığı paylaşımda Diyetisyen Yağmur Güney ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada oyuncularının artık sağlıklı besleneceği söylendi. Oyuncu sağlığının önemsendiği için takım bünyesinde bir diyetisyen ile çalışma kararı alındığı belirtildi.

Kumiho Gaming, esporculara sunulan imkanlar açısından çok yerinde bir hareketle diyetisyen yardımına başvurdu. Diyetisyen 'de kendi hesabından mizahi bir yorumla teşekkür etti.

Playerbros ekibi olarak bu hareketi destekliyoruz ve diğer organizasyonlara örnek olmasını diliyoruz!