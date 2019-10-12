Kumkapı'da

Fatih Belediyesi ve Kumkapı Turistik Restoranları ve Esnafları Dayanışma Derneği (KUMDER) iş birliğiyle düzenlenen 15. Balık Festivali başladı.

Kumkapı Meydanı'ndaki festivalin açılışında konuşan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, balıkçılığın gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bu etkinlikte emeği geçen esnaf ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Balıkçılığın İstanbul için önem taşıdığını anlatan Turan, şunları söyledi:

"İstanbul ve deniz bir bütündür. Deniz İstanbul'u özel kılmış, İstanbul da deniz sayesinde tarih boyunca bolluk ve refaha kavuşmuştur. Kısacası bu şehir yıllardır denizin nimetlerinden yararlanmış, denizle doymuş ve zenginleşmiş, bu cazibesi sayesinde insanlık tarihine damgasını vuran imparatorluklara başkentlik yapmıştır. İstanbul bu kadar korunaklı limanları olmasaydı, bu kadar insanımız da tarih boyunca balıkçılıktan ekmek yemezdi. Dolayısıyla deniz İstanbul'un şansıdır. Kimse lüfersiz, palamutsuz, balık-ekmeksiz bir İstanbul hayal edemez. İşte bu nedenle İstanbul'un en değerli zenginlik kaynağı olan balık ve deniz kültürümüzü her vesileyle öne çıkarmak ve bu değere gereken önemi vererek duyduğumuz vefa borcunu da ödemek istiyoruz."

Açılış konuşmasının ardından Kumkapı Meydanı'na kurulan ızgaralarda pişen balıklar, vatandaşlara ikram edildi. Etkinlikte mehteran takımı da konser verdi.

İki gün sürecek festival boyunca vatandaşlara 8 bin kişilik uskumru, 2 bin 500 kişilik çupra, levrek ızgara, 2 bin porsiyon istavrit tava, 2 bin 500 porsiyon hamsi tava, 2 bin kişilik kalamar tava, 5 bin balık böreği, şalgam suyu, limonata ve helva ikram edilecek.

Festival kapsamında yarın da oltayla balık tutma yarışması yapılacak.