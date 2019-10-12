Son Dakika Haberleri: Kumkapı, mis gibi 'balık' kokmaya hazır!
Son Dakika Güncel Kumkapı, mis gibi 'balık' kokmaya hazır!

Kumkapı, mis gibi 'balık' kokmaya hazır!

57 dakika önce

Fatih Belediyesi ve KUMDER'in işbirliğiyle düzenlenen ve bu yıl on beşincisi gerçekleştirilecek festivalin mekânları, Kumkapı Meydanı ve Galata Köprüsü olacak.

Kumkapı, mis gibi 'balık' kokmaya hazır!, System.String[]

Fatih Belediyesi ve KUMDER (Kumkapı Turistik Restoranları ve Esnafları Dayanışma Derneği) tarafından 12 - 13 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Fatih Belediyesi Balık Festivali'nde vatandaşlara binlerce balık ekmek ikram edilecek, oltayla balık tutma yarışması yapılacak.

İLK GÜN KUMKAPI'DA BALIK EKMEK DAĞITILACAK

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak program, Kumkapı Meydanı'na kurulacak ızgaralarda pişen balıkların ikramı ile devam edecek. Festival boyunca konuklara 8000 kişilik uskumru, 2500 kişilik çupra – levrek ızgara, 2500 porsiyon istavrit tava, 2500 porsiyon hamsi tava, 2000 kişilik kalamar tava, 5000 adet balık böreği, şalgam suyu, limonata ve helva ikram edilecek.

İKİNCİ GÜN OLTAYLA BALIK TUTMA YARIŞMASI

'Fatih Belediyesi Balık Festivali' kapsamında 13 Ekim Pazar günü de oltayla balık tutma yarışması yapılacak. Balıkçılar, saat 06.00'da oltalarını Galata Köprüsü'nden Haliç'in sularına sallayacak. Öğlene kadar en çok balığı tutan yarışmacılara ödülleri düzenlenecek törenle verilecek. Festival balık ekmek dağıtımıyla sona erecek.

Fatih Belediyesi, Galata, Yemek Tarifi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:47 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Buket Aydın'ın operasyon bölgesinin sınırında verdiği pozdaki saati Twitter'da trend oldu
Ahmedinejad, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'ye gelmekten vazgeçti Kargo şirketine ait skandal görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı Şehit kızının babasının tabutu başında söylediği sözler herkesi ağlattı: Ağlamayacağım bugün senin düğünün baba

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 15:45:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kumkapı, mis gibi 'balık' kokmaya hazır!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]