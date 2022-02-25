KUMKAPI'YI BİRBİRİNE KATAN BREZİLYALI: HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM - Son Dakika
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KUMKAPI'YI BİRBİRİNE KATAN BREZİLYALI: HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM

25.02.2022 10:23
KUMKAPI'YI BİRBİRİNE KATAN BREZİLYALI: HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM

FATİH'te, bindiği taksiden inmeyerek ortalığı birbirine katan Brezilyalı Manoel O., " O gece o mahallede olan herkesten özür dilerim.Alkollüyken oldu her şey ve artık alkol almayacağım kontrolümü kaybediyorum" dedi.

FATİH'te, bindiği taksiden inmeyerek ortalığı birbirine katan Brezilyalı Manoel O., " O gece o mahallede olan herkesten özür dilerim.

Alkollüyken oldu her şey ve artık alkol almayacağım kontrolümü kaybediyorum" dedi.

Brezilyalı Manoel O.(31) 19 Şubat Cumartesi saat 00.30 sıralarında Fatih Aksaray'da Mustafa Y.'nin kullandığı taksiye bindi. Brezilyalı yolcu, taksici Mustafa Y.'ye kaldığı otelin adresini vererek buraya gitmesini söyledi. Otelin önüne gelince parasının olmadığını ileri süren Manoel O., önce taksiden indi daha sonra tekrar taksiye bindi. Mustafa Y., Manoel O.'ya ait eşyaları indirerek yol kenarına koydu. Mustafa Y. aracından inmek istemeyen Manoel O.'yu da taksiden zorla indirdi. Bir süre yolda oturan Brezilyalı, çantasındaki eşyaları çıkarıp etrafa atmaya başladı. Ortalığı birbirine katan Manoel O., yaşananları anlattı. Manoel O., "Öncelikle o gece o mahallede olan herkesten özür dilerim çünkü fazla ses çıkarmış olabilirim. Ben oradaki bir otelde kalıyordum. Orada da alkol aldım. O otelde herkes benimle arkadaş gibiydi ama alkollüyleyken hareketlerimden rahatsız oldular. Onlar da haklı olarak benim orada konaklamamam gerektiğini söylediler. Taksiden inmek istemedim çünkü param ve telefonum kayıptı. O sırada çantam da oteldeki odamda kalmıştı. Taksiciden de özür dilerim. Sadece taksinin içinde paramı ve telefonumu arıyordum. Alkollüyken oldu her şey ve artık alkol almayacağım kontrolümü kaybediyorum. Eşyalarımı dükkanlara fırlatmadım. Çantalarımın içerisinde telefonumu ve paramı arıyordum. Gecenin sonunda diğer çantamı da kaybettim. Ama çevredekiler arkadaşça davrandı ve şiddet benzeri bir durum olmadı. Eşyalarımı kaybetmem benim hatam. Taksideyken de nerede olduğumu anlamaya çalıştım. Takside eşyalarımı aramak için aşağıya doğru eğildim ve uyuya kaldım" dedi. "O GECE NEREDE UYUDUĞUMU BİLE BİLMİYORUM"

Manoel O., "Zaten arabadan inip taksicinin üzerinde telefonumu ve paramı aradım. Ben de videoda gördüm. Birine sarılmışım, kimdi hatırlamıyorum. O gece dışarıda uyudum. Nerede uyudum bilmiyorum bile. Alkolü de bu yüzden bırakmak istiyorum. Türkiye'yi hep merak ediyordum. Dilimi geliştirmek istiyordum. Burada çok arkadaşım oldu. Bir olayla beni yargılamasınlar" diye konuştu.

- İstanbul
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Cumartesi, Aksaray, Fatih, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUMKAPI'YI BİRBİRİNE KATAN BREZİLYALI: HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM - Son Dakika


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