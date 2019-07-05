Kumla'da seyyara geçit yok

Gemlik Belediyesi zabıta ekipleri, Kumla sahilinde seyyar satıcılara göz açtırmıyor.

Gemlik Belediyesi zabıta ekipleri, Kumla sahilinde seyyar satıcılara göz açtırmıyor.



Yazın vatandaşların sahillerden daha rahat yararlanması maksadıyla seferber olan zabıta ekipleri, plajlar ve kaldırımlardaki işgallerle seyyar satıcılara karşı denetimlerini artırdı. Vatandaşlardan gelen şikayetlerin fazlalaşması üzerine devreye Gemlik Belediyesi zabıta ekipleri Kumla sahil bandındaki seyyar satıcıların mallarına el koydu. Deniz ve güneşin tadını çıkarmak için plaja gelen vatandaşlar, zabıtanın uygulamasına destek verdi.



Konuyla alakalı açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, huzur için zabıta ekiplerinin denetimlerini kesintisiz sürdürdüğünü söyledi.Özellikle yaz aylarında seyyar satıcıların vatandaşları rahatsız etmelerine ve kayıtlı esnafı zarara uğratmalarına fırsat verilmeyeceğine dikkat çeken Sertaslan, denetimlerin de aralıksız süreceğini sözlerine ekledi. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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