Kumla dolan balıkçı barınağının temizlenmesini istiyorlar - Son Dakika

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesi Tekkeönü balıkçı barınağının büyük bir bölümüne dolan kum nedeniyle su derinliği 30 santime kadar düştü. Balıkçılar, barınağın kumdan temizlenmesini istedi.

Kurucaşile ilçesinde, 1974 yılında yapılan Tekkeönü köyündeki balıkçı barınağında normal şartlarda derinliğin 3 metre olması gerekirken, en son 2015 yılında dip temizliği yapıldı. Bugünlerde balıkçı barınağının büyük bölümünü kum kaplayarak, derinlik 30 santime kadar düştü. Köy içinden akan dereden 2016 yılında yaşanan sel afetinde ve rüzgarın şiddetiyle barınak içine taşınan kum nedeniyle barınağı bilmeyen kişilerin tekneleri kuma oturdu. Yüzde 40'lık bölümü kumla dolan limanda balıkçılar, büyük zorluk yaşarken, kumun temizlenmesi için dip temizliği yapılmasını istedi.