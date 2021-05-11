Kumla plajları için Türkiye'ye örnek olacak proje - Son Dakika

Kumla plajları için Türkiye'ye örnek olacak proje

11.05.2021 12:14
Kumla plajları için Türkiye'ye örnek olacak proje, System.String[]

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Marmara Bölgesi'nin en gözde turizm merkezlerinden biri olan Kumla Mahallesi'ni ziyaret etti.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Marmara Bölgesi'nin en gözde turizm merkezlerinden biri olan Kumla Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyarette vatandaşlarla sohbet eden Başkan Sertaslan, "Kumla plajları için Türkiye'ye örnek olacak proje hazırladık" dedi.

Gemlik Belediyesi yaz sezonu için hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Geçen yıl 1 Haziran'da devri yapılan Gemlik plajlarında cankurtaran, mantar serimi ve temizlik gibi birçok işlemi aralıksız sürdüren Gemlik Belediyesi Kumla'yı tekrar eski günlerine kavuşturmak için çalışmalarına son sürat devam ediyor.

"Kumla önemli bir Turizm merkezi"

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan yaptığı Kumla ziyaretinde vatandaşlar tarafından iletilen şikayetleri anında çözüme kavuştururken, Kumla'nın hem Gemlik hem de bölge turizmdeki önemine değindi. Kumla'nın geçen Haziran ayı başlangıcında Gemlik Belediyesi'ne devredildiğini hatırlatan Başkan Sertaslan, plajlarda birçok hizmetin aralıksız yapıldığını sözlerine eklerken " Kumla plajları geçtiğimiz yıl Haziran ayından itibaren Gemlik Belediyesi sorumluluğunda, bu bölgede cankurtaran, mantar serimi, plaj temizliği ve plaj düzenlemesi gibi birçok hizmeti aralıksız gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız en çok plajların işgalinden şikayetçi olmuştu. Bu sene işgale izin vermeyeceğiz. Kumla önemli bir turizm merkezi ve bu turizm merkezini tekrar gözde hale getirmek için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız" dedi.

"Bu yaz Kumla'ya büyük sürprizlerimiz var"

Gemlik Belediyesi olarak Gemlik'i tekrar turizm merkezi yapmak için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Kumla'yı önemsiyoruz. Kumla sahil yolunda özellikle yaz aylarında yaşanan trafiğe kapalı alana araçların girişi konusunu 70 adet ara sokağımıza koyduğumuz bank ve üç noktaya yapacağımız bariyerleme sistemiyle çözüme kavuşturacağız. Kış aylarımızla beraber Kumla'da sorun olan pek çok yolda kilitli parke taş çalışması yaptık. Nostajik trenimiz bu yılda Kumla'daki hemşerilerimizin hizmetinde olacak. Kumla plajlarını tekrar Bursa ve çevresinin gözdesi haline getirmek için Türkiye'ye örnek olacak bir proje hazırladık. Yakında imalata başlayacağız. Kumla bizim için önemli bir turizm bölgesi ve bu bölgeyi tekrar turizmin odak noktası haline getirmek için aralıksız çalışıyoruz. Bu yaz Kumla'da hem yazlık hem de daimi ikamet eden vatandaşlarımız için büyük sürprizlerimiz var" diye konuştu.

Kumla Mahallesi Muhtarı Kazım Ata ise Kumla mahallesi sakinleri adına Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'a teşekkür ederken, Kumla sahil projesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BURSA

Kumla plajları için Türkiye'ye örnek olacak proje
Kumla plajları için Türkiye'ye örnek olacak proje
Kumla plajları için Türkiye'ye örnek olacak proje
Kumla plajları için Türkiye'ye örnek olacak proje

Mehmet Uğur Sertaslan, Haziran, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kumla plajları için Türkiye'ye örnek olacak proje - Son Dakika


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