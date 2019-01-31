Kumlama Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor
1 saat önce
Develi Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü'nün kış yağışlarından dolayı kırsal mahallelerde yürüttüğü kumlama-sıkıştırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Öncesinde Sarıca ve Zile Mahallelerinde çalışmalarını tamamlayan ekipler, Kulpak Mahallesinde de çalışmalarında sona yaklaştı. Yollarda oluşan deformasyon ve çamurlanmanın bitmesinden dolayı Başkan Cabbar'a ve ekiplere teşekkürlerini ileten mahalle sakinleri, taleplerine çok kısa sürede cevap verildiğini belirtti.
Çalışmalarına Çayırözü Mahallesinden devam edecek olan ekipler, benzer çalışmaların aciliyet durumlarına göre diğer mahallelerde de yapılacağını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:42 Kaynak: Bültenler
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