Kumlu Akkerpiç Su Deposunda Modernizasyon Yapıldı
25 dakika önce
HATSU içme suyu terfi istasyonları ve depolarda yapılan bakım onarım çalışmaları sayesinde içme suyunun duraksamadan iletiminin sağlandığını duyurdu.
İçme suyu tesislerinde bulunan elektronik ekipmanlar ve enerji kablolarında yapılan bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü Genel Müdürlük, içme suyunun kesintisiz bir şekilde iletimini sağlamak amacıyla tesislere önem verildiğini akabinde daha sağlıklı bir içme suyunu sağlamanın hedeflendiğini vurguladı.
Kumlu ilçesinde yapılan modernizasyon çalışmaları kapsamında bilgi veren İdare, Akkerpiç Mahallesi'nde bulunan su deposunda bulunan motopomp cihazının yenilendiğini ve bakım onarım çalışmasının yapıldığını aktardı.
Elektrik panolarının ve dijital ortamların hassas olduğunun bilincinde olarak tesislerin genelinde rutin olarak kontroller yapıldığının bilgisini veren HATSU, tesislerin çevresel olarak binalarının da yenilendiğini ve güvenlik önlemlerinin arttırıldığını açıkladı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:17 Kaynak: Bültenler
Yalova'da Kurulacak Güneş Panelleri, Üretilecek Enerji Bakımından Dünyanın En Güçlüsü Olacak
Yağışlar Çiftçinin Yüzünü Güldürdü
Sağanak Yağışın Hayatı Felç Ettiği İzmir'de, Dikkatsiz Sürücü Sulara Gömülen Aracını Bırakıp Gitti
Ceren Hindistan ve Kızı Domuz Gribine Yakalandı!