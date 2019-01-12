Kumlu Akkerpiç Su Deposunda Modernizasyon Yapıldı

İçme suyu tesislerinde bulunan elektronik ekipmanlar ve enerji kablolarında yapılan bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü Genel Müdürlük, içme suyunun kesintisiz bir şekilde iletimini sağlamak amacıyla tesislere önem verildiğini akabinde daha sağlıklı bir içme suyunu sağlamanın hedeflendiğini vurguladı.

Kumlu ilçesinde yapılan modernizasyon çalışmaları kapsamında bilgi veren İdare, Akkerpiç Mahallesi'nde bulunan su deposunda bulunan motopomp cihazının yenilendiğini ve bakım onarım çalışmasının yapıldığını aktardı.

Elektrik panolarının ve dijital ortamların hassas olduğunun bilincinde olarak tesislerin genelinde rutin olarak kontroller yapıldığının bilgisini veren HATSU, tesislerin çevresel olarak binalarının da yenilendiğini ve güvenlik önlemlerinin arttırıldığını açıkladı.