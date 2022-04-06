Kumlu'da Türk ve Suriyeli kursiyerler teraryum yaptı - Son Dakika
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Kumlu'da Türk ve Suriyeli kursiyerler teraryum yaptı

06.04.2022 14:39
Kumlu'da Türk ve Suriyeli kursiyerler teraryum yaptı

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi tarafından Kumlu ilçesinde atölye çalışması kapsamında Türk ve Suriyeli kursiyerler teraryum yaptı.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi tarafından Kumlu ilçesinde atölye çalışması kapsamında Türk ve Suriyeli kursiyerler teraryum yaptı.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi Sosyal Uyum Asistanı Derya Sağlam Kürek, yaptığı açıklamada, atölye çalışmaları kapsamında kursiyerlerin teraryum çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kürek, teraryumun yapılışı hakkında kursiyerlere bilgiler verildiğini kaydetti.

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Suriyeli, Kızılay, Kumlu, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kumlu'da Türk ve Suriyeli kursiyerler teraryum yaptı - Son Dakika


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