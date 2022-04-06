Kumlu'da Türk ve Suriyeli kursiyerler teraryum yaptı - Son Dakika

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi tarafından Kumlu ilçesinde atölye çalışması kapsamında Türk ve Suriyeli kursiyerler teraryum yaptı.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi Sosyal Uyum Asistanı Derya Sağlam Kürek, yaptığı açıklamada, atölye çalışmaları kapsamında kursiyerlerin teraryum çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kürek, teraryumun yapılışı hakkında kursiyerlere bilgiler verildiğini kaydetti.