Kumlubel tramvay hattı açıldı - Son Dakika

Fatih, Zafer, Tunalı, Ömerağa Mahallelerini kent merkezi ve Şehir Hastanesi'ne bağlayan Kumlubel hattı hizmete açıldı.

Kent içi ulaşıma büyük bir yatırım yaparak tramvay hatlarını Emek Mahallesi'nden Şehir Hastanesi'ne, oradan da Sultandere ve 75. Yıl Mahallesi'ne uzatan Büyükşehir Belediyesi, Kumlubel hattındaki çalışmalarını da tamamlayarak bu hattı da hizmete açtı. Kumlubel tramvayının ilk seferine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP il ve ilçe başkanları ile belediye bürokratları katıldı.

Kumlubel Mahallesi başta olmak üzere bölgedeki birçok mahallenin ulaşım sorununu kalıcı olarak çözecek olan Kumlubel tramvay hattı, Eskişehir'in kuzeyinde bulunan mahallere yapılması planlanan tramvay hatları için de kilit rol oynuyor.

Kumlubel tramvay hattının açılışında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, "Kumlubel hattımız ile tramvay ağımız 8 hatta 55 kilometreye ulaştı. Türkiye'de birçok alanda örnek gösterilen şehrimizin her geçen gün daha fazla gelişmesi ve bununla birlikte nüfusunun da artmasıyla elbette ihtiyaçları da artıyor. Bu ihtiyaçlara karşılık verebilmek adına bizler de imkanlarımız ölçüsünde yatırımlarımızı sürdüreceğiz. 19 Hazirana kadar vatandaşlarımız yeni hatlardaki duraklardan ücretsiz olarak faydalanabilecekler. Kumlubel tramvay hattımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Mevcutta çalışan 13 numaralı Şehir Hastanesi-Opera hattının 14 Haziran Pazartesi günü itibariyle hat numarası 10 olan Kumlubel-Opera-Şehir Hastanesi güzergâhında seferlerine devam edeceğini belirten ESTRAM yetkilileri ise, vatandaşların hatta ait sefer sıklıkları ve hareket saatleri ile detaylı bilgiye 14 Haziran itibariyle www.eskisehir.bel.tr ve www.estram.com.tr üzerinden ulaşabileceğini ifade ettiler.