Üye Girişi
Kumlubel tramway hattında 14 Haziran'da seferler başlıyor - Son Dakika

Kumlubel tramway hattında 14 Haziran'da seferler başlıyor

10.06.2021 10:38
Kumlubel tramway hattında 14 Haziran'da seferler başlıyor, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi, kısa süre önce hizmete açtığı 75. Yıl-Sultandere-OGÜ hattının ardından Kumlubel hattında da seferlere 14 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'de başlıyor.

Kent içi ulaşıma büyük bir yatırım yaparak tramvay hatlarını Emek Mahallesi'nden Şehir Hastanesi'ne, oradan da Sultandere ve 75. Yıl Mahallesi'ne uzatan Büyükşehir Belediyesi, Kumlubel hattındaki çalışmalarını da tamamlayarak bu hattı da hizmete açıyor. Hat hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Kumlubel Mahallesi başta olmak üzere bölgedeki birçok mahallemizin sakinlerinin ulaşım sorununu kalıcı olarak çözecek bu hatta, Kumlubel-Opera-Çarşı-Şehir Hastanesi güzergâhında işletim yapılacağını ifade etti. Büyükerşen "Pandemi başta olmak üzere kur fiyatlarındaki büyük artışlar nedeniyle tamamlanmasında gecikme yaşadığımız Kumlubel Hattımızı da 14 Haziran günü saat 14.00'de hizmete açıyoruz. Kumlubel Mahallesi başta olmak üzere Fatih, Zafer, Tunalı, Ömerağa ve çevrelerindeki birçok mahalle sakinimiz tramvay hattımızdan faydalanacak. Ayrıca daha önce de ifade ettiğimiz gibi tramvayı kuzey mahallelere götürmemiz noktasında Kumlubel hattı bizim için kilit rol oynuyor. O sebeple bu hattımızı tamamlayıp, hizmete almaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Hattın açılmasıyla birlikte tramvay ağının 55 kilometreye yükseldiğini ifade eden Başkan Büyükerşen, Kumlubel tramvayının yeni duraklardan binecek vatandaşlar için 19 Haziran'a kadar ücretsiz olarak kullanılabileceğini belirtti.

Açılacak yeni hat ile ilgili bilgi veren ESTRAM yetkilileri ise mevcutta çalışan 13 numaralı Şehir Hastanesi-Opera hattının 14 Haziran Pazartesi günü itibariyle hat numarası 10 olan Kumlubel-Opera-Şehir Hastanesi güzergâhında seferlerine devam edeceğini belirttiler. Yetkililer ayrıca vatandaşların hatta ait sefer sıklıkları ve hareket saatleri ile detaylı bilgiye 14 Haziran itibariyle www.eskisehir.bel.tr ve www.estram.com.tr üzerinden ulaşabileceğini ifade ettiler.

Kumlubel tramway hattında 14 Haziran'da seferler başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi, Pazartesi, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kumlubel tramway hattında 14 Haziran'da seferler başlıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! 843 sayfalık HDP iddianamesiyle ilgili konuşan Başsavcı Şahin: 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor 11:55 Son Dakika! 843 sayfalık HDP iddianamesiyle ilgili konuşan Başsavcı Şahin: 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti 11:54 Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum 11:52 Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum
Antalya'nın içme suyu kirleniyor! Kırkgöz Göleti'ndeki kirlilik tehlikeli boyuta ulaştı 11:38 Antalya'nın içme suyu kirleniyor! Kırkgöz Göleti'ndeki kirlilik tehlikeli boyuta ulaştı 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu 11:29 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu Son dakika: 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi: Yurt içinde 1.125, yurt dışında 925 lira 11:18 Son dakika: 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi: Yurt içinde 1.125, yurt dışında 925 lira
Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde 11:02 Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğunluğu, planları değiştirdi! Kabine toplantısı 21 Hazirana ertelendi 10:26 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğunluğu, planları değiştirdi! Kabine toplantısı 21 Hazirana ertelendi

Son Dakika Haberleri
11:57 Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor
11:51 Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum
11:34 Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti
11:29 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu
11:23 Alanya'nın stoperi için karşı karşıya geldiler! Caulker, Beşiktaş ve F.Bahçe'yi karıştırdı
11:17 Son dakika: 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi: Yurt içinde 1.125, yurt dışında 925 lira
11:14 Sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu
11:03 Altın üst üste dört gündür düşüşte! Bugün altının gram fiyatı 519 liradan işlem görüyor
11:01 Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde
10:54 Mesut Özil taraftara umut verdi: Avrupa'da başarıdan başarıya koşacağız
Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor         
11:57
Sonu Türkiye için final olsun! İşte yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler Sonu Türkiye için final olsun! İşte yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler         
11:54
Mamak'ta yaşanan sel felaketi ardından eski başkan yeni başkanı suçladı: Mamak'ta yaşanan sel felaketi ardından eski başkan yeni başkanı suçladı: "Selin tek nedeni Mansur'un adamlarının iş bilmezliği"         
11:53
Dünyaca ünlü Türk markası Zeki Triko, son kalesi olan mağazasını da kapattı Dünyaca ünlü Türk markası Zeki Triko, son kalesi olan mağazasını da kapattı         
11:48
Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti         
11:34
Alanya'nın stoperi için karşı karşıya geldiler! Caulker, Beşiktaş ve F.Bahçe'yi karıştırdı Alanya'nın stoperi için karşı karşıya geldiler! Caulker, Beşiktaş ve F.Bahçe'yi karıştırdı         
11:24
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı         
11:11
Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı         
10:46
17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü 17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü         
09:50
Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler         
09:44
Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım         
09:37
2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi 2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi         
09:31
Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evdeki tandırdan çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evdeki tandırdan çıktı         
09:10
Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak         
09:00
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı         
08:50
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 12:09:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kumlubel tramway hattında 14 Haziran'da seferler başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement