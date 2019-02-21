Son Dakika Haberleri: Kumluca Belediye Başkanı Göven, Mezbahada İncelemede Bulundu

Kumluca Belediye Başkanı Göven, Mezbahada İncelemede Bulundu

32 dakika önce

ANTALYA (AA) – Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, Hızırkahya Mahallesi'ndeki mezbahada incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kumluca Belediye Başkanı Göven, Mezbahada İncelemede Bulundu, System.String[]
ANTALYA (AA) – Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, Hızırkahya Mahallesi'ndeki mezbahada incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hızırkahya Mahallesi'nde yer alan ve Kumluca ile Finike ilçelerine hizmet veren mezbahada incelemelerde bulunan Göven, çalışmalar hakkında burada görevli veteriner hekim Sinan Ulusoy'dan bilgi aldı.

Halkın sağlıklı ortamlarda kesilmiş et tüketmesi için bu mezbahanın önemli olduğunu kaydeden Göven, bu konuda belediye olarak hassas davrandıklarını belirtti.

Mezbahanın konum olarak iki ilçenin ortasında yer aldığına dikkati çeken Göven, "Burada veteriner hekim gözetiminde, hijyenik bir ortamda, modern bir tesiste kesimler yapılıyor. Belediye olarak özellikle hijyen konusunda çok titiz davranıyoruz. Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri de sürekli denetlemeler yapıyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:53 Kaynak: AA

Ekonomi
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