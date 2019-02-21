Kumluca Belediye Başkanı Göven, Mezbahada İncelemede Bulundu
32 dakika önce
ANTALYA (AA) – Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, Hızırkahya Mahallesi'ndeki mezbahada incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.
ANTALYA (AA) – Kumluca
Belediye Başkanı Yusuf Göven, Hızırkahya Mahallesi'ndeki mezbahada incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Hızırkahya Mahallesi'nde yer alan ve Kumluca ile Finike
ilçelerine hizmet veren mezbahada incelemelerde bulunan Göven, çalışmalar hakkında burada görevli veteriner hekim Sinan Ulusoy'dan bilgi aldı.
Halkın sağlıklı ortamlarda kesilmiş et tüketmesi için bu mezbahanın önemli olduğunu kaydeden Göven, bu konuda belediye olarak hassas davrandıklarını belirtti.
Mezbahanın konum olarak iki ilçenin ortasında yer aldığına dikkati çeken Göven, "Burada veteriner hekim gözetiminde, hijyenik bir ortamda, modern bir tesiste kesimler yapılıyor. Belediye olarak özellikle hijyen konusunda çok titiz davranıyoruz. Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri de sürekli denetlemeler yapıyor." dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:53 Kaynak: AA
Finike Portakalı Dalında Alıcı Buluyor
Bankacılık Sektörünün Mevduatı Arttı
Yapılandırma Borçlarını Ödeyemeyen Vatandaşlar İçin Son Gün 28 Şubat
Erdoğan İmzayı Attı! Kastamonu'da 300 Milyon Liralık Yatırımla 5 Bin Kişi İstihdam Edilecek