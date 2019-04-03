Kumluca Belediye Başkanı Köleoğlu Mazbatasını Aldı

CHP'den Kumluca Belediye Başkanı seçilen Mustafa Köleoğlu, mazbatasını alarak göreve başladı.

CHP'den Kumluca Belediye Başkanı seçilen Mustafa Köleoğlu, mazbatasını alarak göreve başladı.



Başkan Köleoğlu, CHP Kumluca İlçe Başkanı Fahrettin Karaöz ve İYİ Parti İlçe Başkanı Bekir Bircan ile Kumluca Adliyesine gelerek, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Tutku Uysal'dan mazbatasını aldı.



Köleoğlu daha sonra CHP ve İYİ Parti ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.



Kumluca Belediyesine gelen Köleoğlu, belediye önünde davul zurna eşliğinde belediye personeli ve vatandaşlar tarafından karşılandı.



Köleoğlu, belediye başkanlığı görevini eski başkan Yusuf Göven'den devraldı.



Göven, "Mustafa Köleoğlu bundan sonra bir veya iki partinin değil tüm Kumluca halkının belediye başkanıdır. Bundan hiç şüphem yok. Hayırlı olsun, Allah utandırmasın." dedi.



Köleoğlu da yeni dönemde Kumluca'da yeni bir yönetim ve hizmet anlayışı olacağını söyledi.



Millet İttifakı'nın belediyecilik anlayışını hep birlikte yaşatacaklarını ifade eden Köleoğlu, şunları kaydetti:



"Ötekisi olmayan Kumluca'yı hep birlikte yaşayacağız. Yarım asırdır Kumluca'ya emeği geçen tüm belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum. Kumluca'daki sandığa atılan tüm oylarla belediye başkanı oldum. Dolayısıyla bundan sonra tüm Kumlucalıların belediye başkanı olacağım. Bu yaşıma kadar kimseyi ötelemedim. Bundan sonra belediyemizin imkanlarından eşit bir şekilde faydalanılması için elimden geleni yapacağım. Artık gülümseyin, mutlu bir Kumluca'dasınız. Kumluca'daki bin 253 kilometrekarelik alandaki 70 bin kişiye eşit bir şekilde hizmet yapacağım."



Konuşmaların ardından dua okundu ve yeni başkan Köleoğlu, ilk belediye hizmeti için imza attı.

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