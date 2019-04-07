Kumluca Belediye Başkanı Köleoğlu, Muhtarlara Bir Araya Geldi

Kumluca
Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu
, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Kumluca Belediyesi
50. Yıl Kültür Merkezi Kalekule'de gerçekleştirilen programa, mahalle muhtarlarının yanı sıra, bazı belediye meclis üyeleri de katıldı.
Köleoğlu, yaptığı konuşmada, tanışma ve kaynaşma amaçlı toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Mahalle muhtarlarından mahallelerinin sorunlarını yazılı olarak en kısa sürede kendisine iletmelerini isteyen Köleoğlu, şunları ifade etti:
"Bana mahallenizin sorunlarını bir liste olarak iletin. Kumlucamıza hizmetleri sizlerle yapacağız. Önümüzde belediyemiz tarafından geleneksel hale gelmiş, bu yıl 20'incisini gerçekleştireceğimiz festivalimiz var. Seçimler nedeniyle çok kısıtlı bir zamanımız var. Biz bu festival hazırlık çalışmalarının ana çatısını oluşturduk. Ana sorumluları belirledik. Pazartesiden itibaren yoğun bir şekilde festival çalışmalarına odaklanacağız. Sizlerden de festivalimize destek bekliyor, yeni görevlerinizde başarılar diliyorum."
Köleoğlu ilk nikahını kıydı
Köleoğlu, daha sonra Finike
ilçesinde Fazilet Peker ve Ahmet Karasakal çiftinin düğüne katılarak genç çiftlerin nikahlarını kıydı.
Göreve başlamasından sonra ilk nikahını kıyan Köleoğlu, belediye başkanı olarak ilk defa nikah törenine katıldığını belirterek, genç çiftlere mutluluk diledi.
Köleoğlu, "31 Mart Pazar günü seçildim. Çarşamba
günü mazbatamı aldım, bugün de nikah kıyıyorum. Bu nikah benim hayatımda kıydığım ilk nikah. Bu yüzden en az çiftlerimiz kadar heyecanlıyım. Hata yaparsam beni maruz görün." dedi.
Nikahı kıyan Köleoğlu, çifte mutluluklar diledi.