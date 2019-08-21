Kumluca Belediye Başkanı Köleoğlu'ndan 'poster' açıklaması: Bağlantım yok

ANTALYA'nın Kumluca Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Köleoğlu, ilçede düzenlenen şenlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin indirilmesi, gelen tepkiler üzerine yeniden asılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Köleoğlu, "Benim uzaktan yakından olayla bağlantım yok" dedi. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ise "Asla tasvip edilecek bir durum değildir" açıklamasında bulundu.Kumluca'ya bağlı Kuzören Mahallesi'nde, 17 Ağustos Cumartesi günü düzenlenen Söğüt Cuması Yayla Şenlikleri'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri indirildi. Gelen tepkiler üzerine poster, yeniden asıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, durumdan, şenliğe katılan ilçe başkanları ve muhtarın kendisini aramasıyla haberdar olduğunu söyledi. Yapılanın, devlet terbiyesine uygun olmadığını belirten AK Parti'li ?Uslu, "Orada bulunan ilçe başkanlarımız, Cumhurbaşkanı'mızın posterinin indirildiğini ifade etti. Aynı şekilde muhtar da iletti. Bunun üzerine hem valimiz hem kaymakamımızla konuştuk. Cumhurbaşkanımızın fotoğrafının indirilmesinin yanlış olduğunu söyledik. Aynı sırada diğer belediye başkanlarının da posterleri vardı, fotoğrafları asılmış durumdaydı. Anayasada devletin başı olarak tabir edilen Cumhurbaşkanının fotoğrafının indirilmesinin siyasi nezaket açısından doğru olmadığını düşünüyorum. Bunu da ilimizin yöneticileriyle paylaşınca gereğini yaptılar. Bu tutum içinde bulunanları kınıyoruz, ayıplıyoruz. Ne siyasi nezakete ne devlet terbiyesine ne de anayasada tarif edilen devletimizin başı olarak ifade edilen Cumhurbaşkanımıza karşı bu tutum içinde bulunulması asla tasvip edilecek bir durum değildir. Bununla ilgili gerekli girişimleri ilçe başkanlığımız, il başkanlığımız kamuoyu ve kanun önünde takip ediyor" diye konuştu.ÖZER: OLAYLARI BÜYÜTMEYE GEREK YOKCHP Antalya Milletvekili Aydın Özer de konuyla ilgili, "Yapılan bu hareketi muhtarın işgüzarlığı olarak düşünüyorum. Dolayısıyla bu tarz etkinliklerde sadece Türk bayrağı ve Atatürk posteri olmalıdır. Cumhurbaşkanlığı makamına saygımız sonsuzdur. Cumhurbaşkanımızın fotoğrafının siyasi parti genel başkanı olması dolayısıyla orada asılı olması uygun görülmemiş olmayabilir. Burada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun posterlerinin de asılmaması gerektiğini düşünüyorum. Kumluca küçük bir ilçe olup, olayları büyütmeye ve germeye hiç gerek yoktur" dedi.KÖLEOĞLU: ANLATILDIĞI GİBİ OLSA MÜDAHALE EDERDİMPosteri indirttiği iddia edilen Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ise Söğüt Cuması Yaylası'ndaki şenliğin, kendisinin yer almadığı komite tarafından tertip edildiğini söyledi. Komitenin Türk bayrağı ve Atatürk posterini şenlik alanına astırdığını ve tertip komite başkanının, bölgenin muhtarı olduğunu anlatan Köleoğlu, "Şenlik alanına AK Parti Kumluca İlçe Başkanı, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle aynı anda girdik. Katkılarımızdan dolayı bize de plaket verdiler ve yerimize oturduk. Anlatıldığı gibi bir şey yaşansaydı ben de müdahale ederdim. Yanımda oturan AK Parti İlçe Başkanı müdahale ederdi, yanımızda bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri müdahale ederdi" diye konuştu.Birilerinin olayı provoke etmek için kendilerinin de orada bulunduğu sırada çuvaldan poster çıkararak, bir yerlere asmaya çalıştığını öğrendiğini kaydeden Köleoğlu, "Şenlikler 2 gün sürüyor; ama özellikle bizim orada olduğumuz saati tercih ederek olayı provoke etmeye çalıştılar. Kimin nereye ne astığını benim orada bilme şansım zaten yok. Biz protokolde otururken bunlar yaşanıyor. Benim uzaktan yakından olayla hiçbir bağlantım yok" dedi.Belediye başkanı seçildikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tablosunu ilk asan belediye başkanlarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Köleoğlu, "Benim yaşananlarda hiçbir suçum yok. Olaya müdahale etmediğim söyleniyor. Madem benim suçum bu o zaman yanımda oturanlar da suçlu; parti temsilcileri, milletvekili ve birçok yönetici de suçlu. Olayın benimle hiç alakası yok. Düzenleme komitesinde değildim, hiçbir talimat verme yetkim de yoktu" dedi.