Son Dakika Haberleri: Kumluca Belediye Meclis Toplantısı Yapıldı

Kumluca Belediye Meclis Toplantısı Yapıldı

31 dakika önce

Kumluca Belediyesi Ocak ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Kumluca Belediye Meclis Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Kumluca Belediyesi Ocak ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Yusuf Göven başkanlığında, belediyenin konferans salonunda yapılan toplantıya, meclis üyeleri katıldı.

Göven, burada yaptığı konuşmada, 2019'un ilk meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, alınacak kararların ilçeye hayırlı olması temenni etti.

Toplantıda, zabıta personelinin fazla mesai ücretlerinden, imar komisyonuna havale edilen dilekçelere, ilçe sınırları içindeki iş yerlerinin ilan reklam ve tanıtım amaçlı koydukları her türlü yazılı uygulamalarından Türk dilinin ve Türkçe sözcüklerin kullanılmasına kadar birçok konu görüşüldü.

Kumluca Belediye Meclisinde görüşülen tüm gündem maddeleri, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:05 Kaynak: AA

Kumluca Belediyesi, Kumluca, Güncel
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