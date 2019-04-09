Kumluca Belediyesi İlk Meclis Toplantısını Yaptı

Kumluca
Belediye 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk meclis toplantısını yaptı.
Belediyenin Konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu
ve meclis üyeleri bir araya geldi.
Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, gelecek beş yılda Kumluca'yı yönetecek kadroların ilk defa bir arada toplandığını, toplantıda alınacak kararların ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.
Toplantıda görüşülen gündem maddelerinde meclis katibi, meclis başkan vekili, imar komisyonu üyelikleri, plan ve bütçe komisyonu üyeliklerinin seçimleri gerçekleştirildi. Kumluca Belediye meclisinin yıl içinde toplantı günleri ve denetim komisyonu raporlarıyla belediye başkanının bir yıllık faaliyet raporu görüşüldü.
Meclis toplantısında ayrıca, Tarihi Kentler Birliği birlik meclisine üye seçimi, Akdeniz
Belediyeler Birliğinin Kumluca Belediye meclisine görüşülmesi için gönderilen maddeler görüşülmesinin ardından, Kumluca Belediyesinin geçmişe dönük olarak gelir ve gideriyle genel denetimi için resmi veya denetçi kontrolör istenmesi görüşülerek karara bağlandı.