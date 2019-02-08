Kumluca Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı
43 dakika önce
Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven başkanlığında, Şubat Ayı Olağan Meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Kumluca
Belediye Başkanı Yusuf Göven başkanlığında, Şubat Ayı Olağan Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Kumluca Belediyesi
meclis toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, 25 meclis üyesinden 22'si katıldı. Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Yusuf Göven, yedi gündem maddesini görüşeceklerini belirterek, alınacak kararların ilçeye hayırlı olmasını diledi.Daha sonra sırasıyla meclis üyelerine gündem maddelerini okuyan Göven, Antalya Valiliği
Kadastro Müdürlüğünün Mavikent
ve Beykonak
mahallelerindeki bilirkişi seçimi, Ziraat Bankası
Mavikent şubesinin gayrimenkul sözleşmesinin yenilenmesi, Mavikent Mahalle muhtarı tarafından verilen önergeyle motosiklet kazasında vefat eden Mehmet Mencik'in adı Mavikent Mahallesi'nde sokağa verilmesi ve Fen İşleri Müdürlüğünün vermiş olduğu önergenin imar komisyonuna sevk edilmesi konuları görüşüldü. Görüşmelerde meclis gündemindeki tüm maddeler oy birliğiyle kabul edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:30 Kaynak: AA
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