Kumluca Belediyesinde greve giden işçilerden bazıları işten çıkarıldı - Son Dakika
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Kumluca Belediyesinde greve giden işçilerden bazıları işten çıkarıldı

29.09.2022 17:54
Kumluca Belediyesinde greve giden işçilerden bazıları işten çıkarıldı

Kumluca Belediyesinde grev kararı alan 37 işçiden bazılarının "çalışma barışını bozmaya yeltendikleri" gerekçesiyle işten çıkarıldıkları bildirildi.

Kumluca Belediyesinde grev kararı alan 37 işçiden bazılarının "çalışma barışını bozmaya yeltendikleri" gerekçesiyle işten çıkarıldıkları bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyede hali hazırda çalışan usta işçilere 9 bin lira net ücret ödemesi yapılırken, yetkili sendika Devrimci İşçi Sendikasının (DİSK) dayattığı sözleşmeyle toplu sözleşme masasına oturulduğu belirtildi.

Sendikanın, 16 Eylül'de yapılan oturumda toplu sözleşme maddelerini görüşmeden grev kararını uygulayacaklarını belirterek görüşme masasından ayrıldığı öne sürülen açıklamada, dayatılan sözleşmeyle her bir işçiye bürüt 25 bin 800 lira ücret ödenmesinin istendiği kaydedildi.

İdarenin pazarlık talebini reddeden sendikanın, 37 işçinin yetkisiyle grev kararı aldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belediyemizde 350 taşeron, 25 kadrolu işçi olmak üzere toplam 375 işçi Kumluca'ya hizmet için, ekmeği için mesaisine devam etmek isterken, sendika kararına 'evet' diyen birçoğu emekliliği gelmiş işçiler baskı kurarak, iftira atarak, huzursuzluk yaparak, aslı olmayan bildiri dağıtarak çalışma barışını bozmaya yeltenmişlerdir. Bunun üzerine çalışma barışını bozmaya yeltenen işçiler, hizmetin devamlılığının, çalışma barışının korunmasını amaçlayan idarece, disiplin hükümlerine aykırı hareketten dolayı işten el çektirilmişlerdir."

Sendikanın açıklaması

DİSK Akdeniz Bölge Başkanı Vedat Küçük ise Kumluca Belediye Başkanının yayımladığı açıklamayla sendikal hak ve özgürlükler ile grev ve toplu sözleşme hakkını yok sayan tutumunu açıkça deklare ettiğini belirtti.

İddiaların asılsız ve haksız olduğunu savunan Küçük, sendikal hak ve özgürlükleri engellemenin suç olduğuna dikkati çekti.

Küçük, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kumluca Belediye Başkanı, işçinin sendikal haklarını yok sayarak, işçiyi tehdit ederek ve işten çıkararak baskı altına alıp, keyfi karar ve uygulamalarla belediyeyi yönetmektir. Belediye çalışanlarının çoğunun maaş bordolarında net 5 bin 317 lira gelirleri olmasına rağmen belediyenin ortaya koyduğu rakamlar, işçilerin aldığı genel ücret gibi yansıtılmıştır. Bir kişinin ücreti üzerinden sanki bütün işçilere aynı ücreti veriyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılmıştır. Siz açlık sınırı altında bir ücretle işçileri çalıştırıyorsunuz. Sosyal demokrat belediye anlayışının kıyısından bile geçmiyorsunuz. Biz yönetimle herhangi bir ücret pazarlığı yapma aşamasına gelemedik. Çünkü belediye yönetimi sendikalı işçilere cephe aldı, işinden attı, sürgün etti. Anayasaya ve yasalarımıza karşı geldi, suç işledi."

Vedat Küçük, grev yapan işçilerden şu ana kadar 9'unun işten çıkarıldığını kaydetti.

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Kaynak: AA

Kumluca, Sendika, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumluca Belediyesinde greve giden işçilerden bazıları işten çıkarıldı - Son Dakika

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