Kumluca Belediyesinden pehlivan atağı

Muratpaşa Belediyesi adına güreşen Kumlucalı pehlivanlar, Kumluca Belediyesi Güreş Akademisine transfer oldu.

Başaltı boyunda Hasan Güzeller, büyük orta boyunda Hasan Can Güzeller ve Tufan Güzel, yağlı güreşler sorumlusu Ramazan Güzel ve antrenör Kadir Tuna, Kumluca Belediyesi Güreş Akademisine transfer oldu.

Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kumluca ve yöresinde özellikle ata sporu yağlı güreşe vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirterek, bu ilgiye paralel olarak yörede çok sayıda pehlivan olduğunu söyledi.

Pehlivanlığın bireysel güce dayalı bir spor branşı olduğunu ifade eden Köleoğlu, "Daha önce Muratpaşa Belediyesi adına güreşen, ilçemizde doğup büyümüş başarılı sporcularımızı, Kumluca Belediyesi Güreş Akademisine transfer ettik. Bundan böyle sporcularımız büyüdükleri ilçe adına güreşecekler. Bizler de kendilerine elimizden gelen desteği vereceğiz. İlçemiz ve sporcularımız adına hayırlı olsun." dedi.