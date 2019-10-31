Son Dakika Haberleri: Kumluca Belediyespor'da antrenman öncesi kurban kesildi
Son Dakika Güncel Kumluca Belediyespor'da antrenman öncesi kurban kesildi

Kumluca Belediyespor'da antrenman öncesi kurban kesildi

7 saat önce

Antalya Süper Amatör Lig takımlarından Kumluca Belediyespor'da antrenman öncesi kurban kesilerek, takımın başarısı için dua edildi.

Kumluca Belediyespor'da antrenman öncesi kurban kesildi, System.String[]

Antalya Süper Amatör Lig takımlarından Kumluca Belediyespor'da antrenman öncesi kurban kesilerek, takımın başarısı için dua edildi.

Kumluca Şehir Stadındaki antrenmana gelen Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Kulüp Başkanı Ali Okur ve futbolculara başarı diledi.

Burada, takımın başarısı için Temel Eğitim Mimar Sinan Cami din görevlisi Abdullah Bilgili dua okudu. Daha sonra ise kurban kesildi.

Belediye Başkanı Köleoğlu, takımın bu yılki hedefinin ligde şampiyon olarak bir üst lige çıkmak olduğunu bildirdi.

Kulüp Başkanı Ali Okur da sezon başında yeni bir takım oluşturduklarını, zamanla takımdaki oyuncuların birbirlerini tanımasıyla daha başarılı bir takım olacaklarına inandığını dile getirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:24 Kaynak: AA
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