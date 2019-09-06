Son Dakika Haberleri: Kumluca Belediyespor futbol sezonunu açtı
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Kumluca Belediyespor futbol sezonunu açtı

1 saat önce

Süper Amatör Kümede mücadele eden Kumluca Belediyespor, 2019-2020 futbol sezonunu törenle açtı.

Kumluca Belediyespor futbol sezonunu açtı, System.String[]

Süper Amatör Kümede mücadele eden Kumluca Belediyespor, 2019-2020 futbol sezonunu törenle açtı.

Kumluca Temel Eğitim Mahallesi'ndeki şehir stadında gerçekleştirilen törene, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, kulüp yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Merkez Yeni Cami'nin din görevlisi Samet Yorgancı'nın yaptığı açılış duasının ardından, Kumluca Belediyespor ile 1954 Finike Gençlikspor arasında hazırlık maçı yapıldı. Karşılaşmada Kumluca Belediyespor, 1954 Finike Gençlikspor'u 7-0 mağlup etti.

Başkan Köleoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kumluca Belediyespor olarak bu yıl bir üst lige çıkmayı hedeflediklerini ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:02 Kaynak: AA
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